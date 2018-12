Landstræneren har aflyst fredagens træning i Nantes. Håndboldkvinderne har kampfri indtil på mandag.

De danske håndboldkvinder slipper for en tur i træningshallen dagen efter EM-dukkerten torsdag aften, hvor et frustreret dansk hold tabte klart til de franske værter.

Med tre kampfri dage forude har landstræner Klavs Bruun Jørgensen aflyst den planlagte træning fredag eftermiddag og har givet spillerne helt håndboldfri.

- Først og fremmest skal vi slappe af fredag. Derefter skal vi i gang med at løfte holdet, siger landstræneren.

Først på mandag skal Danmark i kamp igen, når holdet møder OL-guldvinderne fra Rusland.

En så lang pause ved et mesterskab er ganske usædvanligt, og det er en ukendt verden for de danske spillere.

- Vi har ikke prøvet at have tre hviledage før, så det bliver noget helt nyt. Det skal vi udnytte bedst muligt med noget behandling og sørge for lige at komme lidt ned i gear, se noget video og forberede os mentalt igen, siger Anne Mette Hansen.

Fra lørdag begynder forberedelserne på kampen mod Rusland, der bliver efterfulgt af en sidste mellemrundekamp mod Montenegro på onsdag.

Danmark skal vinde begge opgør, hvis den papirtynde mulighed for at komme i semifinalen skal bevares.

- Vi ved, at alle kampe i denne turnering er vigtige. Vi kan håbe på, at alle andre resultater flasker sig for os, selv om vi godt ved, at det bliver sindssygt svært. Vi skal være klar mod Rusland igen, siger Klavs Bruun Jørgensen.

/ritzau/