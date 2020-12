Serbisk spiller er blevet testet positiv for corona kort før deres første EM-kamp mod Holland.

- Selvfølgelig er vi nervøse for, at smitten kan brede sig. Vi har været nervøse hele tiden.

Det fortæller Dansk Håndbold Forbunds formand Per Bertelsen, efter at en serbisk spiller er testet positiv kort før EM-slutrunden i kvindehåndbold.

Han forklarer desuden, at den unavngivne spiller allerede blev testet positiv i lufthavnen, og at hun efterfølgende blev isoleret. Det samme gjorde resten af holdet.

Siden har de øvrige serbiske spillere foreløbig leveret en negativ test.

Kampen mellem Serbien og Holland, der skulle være spillet fredag, er imidlertid blevet udskudt til lørdag.

Umiddelbart kommer smittetilfældet ikke til at ændre ved de forholdsregler, der allerede bliver taget i brug.

- Når vi kommer til middag i dag, så har vi allerede lavet 2500 test på deltagere i slutrunden.

- Alt over nul er for mange, men jeg synes alligevel, at vi holder os inden for rimelighedens grænser, forklarer Per Bertelsen.

Hvorvidt det kan få konsekvenser for Serbiens deltagelse, hvis flere spillere testes positiv for coronavirus, kan Per Bertelsen ikke sige noget om.

- Men jeg kan forestille mig alle scenarier på nuværende tidspunkt.

EM-slutrunden i kvindehåndbold har været omgivet af stor usikkerhed i de seneste uger, efter at Norge trak sig som medvært.

Deltagerne lever i en såkaldt boble og er isoleret fra omverdenen, så længe de er med i turneringen.

Spillere og trænere bliver coronatestet mindst hver tredje dag i håbet om at undgå, at smitten breder sig i boblen.

I tirsdags blev en rumænsk spiller testet positiv ved ankomsten til Danmark. Det forhindrede dog ikke de øvrige rumænske spillere i at gå på banen mod Tyskland torsdag.

/ritzau/