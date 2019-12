DHF har budt på at arrangere OL-kvalifikationen, hvis Danmark bliver en del af den.

Hvis det kvindelige håndboldlandshold i de kommende dage sikrer sig adgang til OL-kvalifikationen, satser Dansk Håndbold Forbund på, at turneringen skal afvikles på dansk grund.

Forbundets sportschef, Morten Henriksen, har sendt en ansøgning afsted i håbet om, at Danmark kan blive vært for den af de tre kvalifikationspuljer, der eventuelt får dansk deltagelse.

- Vi har budt ind på OL-kvalifikationen og har gjort, hvad vi skulle. Det er en udgift at afholde, men det har vi prioriteret, fordi vi virkelig gerne vil det her. Vi vil så gerne have damelandsholdet helt op i toppen igen.

- Vi får en melding senest i starten af januar, efter at det er afgjort, hvordan puljerne kommer til at se ud. Vi krydser fingre for, at det bliver i Danmark igen, siger Morten Henriksen.

Da håndboldkvinderne i 2016 forgæves forsøgte at kvalificere sig til OL i Rio de Janeiro, foregik det i Aarhus.

Den turnering huskes, ud over de skuffende danske præstationer, for halvtomme tribuner i Ceres Arena, men DHF forventer, at tilskuerinteressen vil være større denne gang.

- Jeg tror på, at vi er i gang med en fortælling om, at vi er på vej tilbage. Jeg tror, at det er med til at kunne fylde en hal i Danmark i tre kampe i marts, forudser sportschefen.

Hvor kampene i givet fald skal spilles, vil han dog ikke afsløre endnu.

- Det er vist ikke helt afgjort. I hvert fald ikke officielt. Men vi har nogle kommuner, der har budt ind, siger Morten Henriksen.

For at få adgang til OL-kvalifikationen skal håndboldkvinderne slutte blandt de syv bedste ved det igangværende VM.

Hvis Danmark slår Serbien onsdag, vil holdet som minimum have sikret sig en playoffkamp om syvendepladsen.

/ritzau/