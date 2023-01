Lyt til artiklen

De danske håndboldherrer bliver fulgt tæt hjemme fra stuerne.

Det vidner de seneste seertal i hvert fald om.

Eksempelvis står det klart, at håndboldherrernes gruppekamp mod Bahrain tiltrak flere seere end fodboldlandsholdets gruppekamp mod Frankrig ved VM i Qatar.

Det viser en måling fra analysebureauet Nielsen.

Her fremgår det, at lidt over 1,4 millioner så med, da Nikolaj Jakobsen og co. slog Bahrain søndag aften.

Da Kasper Hjulmands tropper tabte 1-2 til Frankrig i Qatar, fulgte knap 1,2 millioner danskere med, skrev Ritzau tilbage i december.

Også Danmarks åbningskamp mod Belgien fredag aften var en seermagnet.

Tæt på 1,3 millioner så Danmark bøllebanke Belgien i en kamp, hvor landsholdet ikke havde store problemer med at vinde 43-28. Fodboldlandsholdet VM-åbningskamp mod Tunesien blev set af 983.000 seere.

Håndboldlandsholdet to kampe er desuden de to mest sete programmet overhovedet i sidste uge.

Nærmeste forfølger er 'X Factor' på TV 2 med knap 600.000 seere.

Danmark spiller næste kamp ved VM tirsdag aften, hvor Tunesien venter.