Kampen mod Argentina er den hidtil mest sete danske landskamp under dette VM for håndboldherrer.

Det viser tal fra Kantar Group, som B.T. har fået indblik i.

Hidtil havde det været Danmarks kamp mod DR Congo, der har været den mest sete med lidt over 1,4 millioner seere i snit under TV 2s dækning af opgøret.

Men nu må TV 2 se sig foreløbigt overhalet af DR under dette VM.

Danmarks kamp mod Argentina var nemlig virkelig populær hos danskerne, hvor lidt over 1,6 millioner tv-seere i snit stemplede ind til 31-20-sejren, der blev vist på DR1. Og det er den mest seete af den hidtil fire danske VM-kampe.

Hos TV 2 fulgte lidt over 1,4 millioner seere med i snit, da Danmark tog hul på mellemrunden og bankede Qatar torsdag aften med 32-23.

VM-feberen er i dén grad intakt. Og det er med god grund.

Danmark er fortsat ubesejret ved VM og er millimeter fra at kunne booke en plads i kvartfinalen.

Det kræver blot, at Kroatien slår Argentina, eller at Danmark besejrer Japan lørdag. Og det må siges at være en overskuelig opgave. I hvert fald har japanerne meldt, at de sparer profilerne mod Danmark.