Håndboldens Appelinstans har afvist appeller fra tre nedrykningsdømte klubber, der har fire uger til at anke.

Håndboldens Appelinstans har afvist appellerne fra EH Aalborg, Nordsjælland Håndbold og Odder Håndbold i en sag om nedrykning.

Det meddeler Dansk Håndbold Forbund (DHF) på sin hjemmeside.

Appelinstansen har vurderet, at den ikke har den fornødne hjemmel i DHF's love til at behandle en beslutning fra DHF's repræsentantskab.

Repræsentantskabet stadfæstede 25. maj afslutningen på turneringen.

Da sæsonen blev afblæst før tid, lå Nordsjælland til nedrykning i herreligaen med fire point op til redning med to grundspilskampe tilbage.

Bedre så det ud for EH Aalborg hold i landets bedste række på damesiden, hvor nordjyderne havde tre kampe til at kæmpe sig til en ny sæson. Holdet havde samme pointantal som Skanderborg.

Odder fra herrernes 1. division havde også en fin mulighed for at forblive i rækken, men blev også dømt til nedrykning.

Det var i første omgang Udvalget for Professionel Håndbold under DHF, der besluttede at fastfryse stillingen og kåre mestre, nedrykkere og oprykkere.

De nedrykningsdømte klubber valgte at anke beslutningen til Håndboldens Appelinstans, som kastede bolden videre til DHF's repræsentantskab, hvor den altså blev stadfæstet.

Det er appellen fra den beslutning, som onsdag afvises af Håndboldens Appelinstans.

Klubberne har nu fire uger til at appellere onsdagens afgørelse til DIF's Appelinstans.

Her kører allerede en appel fra klubberne, som i maj sendte sagen om repræsentantskabets afstemning videre til DIF-appelinstansen.

Klubberne håber nemlig, at DIF-domstolen vil sende sagen tilbage til Håndboldens Appelinstans, som så skal tage stilling til, om det var juridisk holdbart, at klubberne blev dømt til nedrykning.

De tre klubber ønsker nedrykningerne sløjfet, så der kun rykkes op og fordeles medaljer og pladser i europæisk håndbold i næste sæson.

/ritzau/