I håndboldens top frygter man, at timeglasset når at rinde ud, inden politikerne tillader tilskuere til kampe.

Mens tilskuerne atter jubler, larmer og skaber god stemning til fodboldkampe i Superligaen, venter håndboldfolket i længsel på det samme.

En ekspertgruppe anbefalede i fredags, at man kan åbne for siddende tilskuere til indendørs sportsbegivenheder. Det gælder eksempelvis håndboldkampe.

Men siden er der ikke sket noget, og man afventer stadig denne uges politiske forhandlinger, oplyser Thomas Christensen, direktør i Divisionsforeningen.

- Tilskuerne står ude foran hallerne og tripper. De venter jo bare på, at Mette Frederiksen og hendes disciple siger, at de gerne må komme ind i hallerne, siger Thomas Christensen.

Han hæfter sig ved, at ekspertgruppen i fredagens 54 sider lange rapport har sagt god for, at der kan lukkes 500 siddende tilskuere ind i hver sektion i håndboldarenaer - på samme måde som man har set det i Superligaen.

- Vi håber, at man kigger velvilligt på den indstilling. Vi vil blive meget glade, hvis man kan få den ordning indført.

- Vi spillede nogle kampe i september under stort set samme ordning med fin succes og uden smitte, så vi føler os klar til at efterleve den indstilling, hvis den bliver vedtaget politisk, siger Thomas Christensen.

Anbefalingerne fra ekspertgruppen er et oplæg til politisk diskussion, og intet er dermed besluttet endnu.

- Lige nu er det ikke engang sikkert, at vi må lukke tilskuere ind fra 6. maj.

- Vi håber meget på, at det kommer med i næste fase af genåbningen 6. maj. Vores budskab er, at vi er klar med meget kort varsel.

- Klubberne er klar med et adfærdskodeks. Protokollerne og sundhedsplanerne er også klar, siger Thomas Christensen.

Han forventer, hvis politikerne godkender det, at klubberne i gennemsnit vil kunne lukke 1000 til 1500 tilskuere ind til ligakampene i slutspillet.

I større haller som Gigantium i Aalborg forventes 2000-2500 mennesker - opdelt i sektioner med 500 i hver.

- Jeg har hver dag medlemsklubber, der ringer ind og spørger, hvorfor der må være tilskuere i fodbold, men ikke i håndbold.

- Vi har nye og moderne haller, hvor luften bliver skiftet så tit, så det minder om udendørs idræt, siger Thomas Christensen.

Ekspertgruppen anbefaler, at "tilskueraktiviteter såsom råb og skrig bør undgås, da det er veldokumenteret, at der er en øget risiko for smitteudbredelse".

Men selv ikke det bliver et problem, lyder det fra Thomas Christensen.

- Hvis vores tilskuere får at vide, at de skal sidde ned, så sidder de ned. Hvis de får at vide, at de ikke skal synge, så synger de ikke.

- Det er klart, at når GOG scorer i sidste sekund og får uafgjort, så vil der være råben, skrigen og jubel over det.

- Det kan vi ikke undgå. Men vi kan holde det i minimalt omfang. Det er tilskuere og klubber klar til at efterleve, for de savner hinanden, siger Thomas Christensen.

Morten Stig Christensen, generalsekretær i Dansk Håndbold Forbund (DHF), har i coronaperioden lært ikke at skrue forventningerne for højt op, for så bliver skuffelsen bare større.

- Men jeg må indrømme, at lige nu sidder jeg med nogle forventninger, som jeg har svært ved at holde nede. For det vil være en kæmpe gave til ligaerne, hvis vi kan nå at få tilskuere til de sidste kampe.

- Jeg vil blive svært skuffet, hvis vi ikke - med ekspertgruppens rapport i ryggen - får lov til at lukke op for tilskuere til indendørs håndboldkampe, siger Morten Stig Christensen.

Slutspillet hos både herrer og damer er i fuld gang, og tilskuere vil kunne skabe stor værdi i sæsonafslutningen.

- Det er nu - altså 6. maj - at det skal ske, hvis det skal have noget ræson.

- Vi er presset på elitesiden, for så lang tid er der ikke, til sæsonen slutter. På eliteniveau er det nu og her, at vi skal i gang, hvis vi skal nå at have tilskuere, siger Morten Stig Christensen.

- Derfor trænger det sig endnu mere på for de her klubber, som har lidt under det her. De har måttet undvære fans, familier og sponsorer til håndbold i ufattelig lang tid.

- Det vil være et smukt omend lille plaster på det coronasår, som er påført eliteklubberne, fordi deres indtægtskilder har været skåret væk, siger han.

/ritzau/