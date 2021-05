»Det betyder, at vi får vores eksistensberettigelse tilbage.«

Direktør i GOG Håndbold Kasper Jørgensen er mere end bare lykkelig.

For nu, med den nye genåbningsaftale, som landede natten til tirsdag, bliver der 21. maj åbnet for siddende tilskuere til alle idrætsarrangementer både inden- og udendørs – heriblandt den professionelle håndboldrække.

»Vi står over for en vanvittig vigtig kamp på mandag mod Aalborg Håndbold, hvor vi kan lukke alle de vigtige personer ind, såsom sponsorer, fans og selvfølgelig det gule hjørne, som kan vise sig at være altafgørende.«

Foto: Henning Bagger

Og kampen mandag er nemlig rigtig vigtig for GOG Håndbold, da det den første Final 4-kamp mod Aalborg Håndbold. Spillerne er ved at være klar, men de sidste forberedelser med tilskuerne venter lidt på sig endnu.

»Vi er ikke 100 procent klar på, hvor mange vi må lukke ind endnu, men vi regner med sektioner af 500 mennesker, med en potentiel øvre grænse på 2.000,« lyder det fra Kasper Jørgensen, der dog tilføjer, at det grundet restriktioner ikke vil være muligt at rumme flere end 1.000 tilskuere.

»Men det er op til 1.000 flere end nul, og det betyder sindssygt meget for os. Det bliver en helt anden oplevelse, end det tidligere har været, for det har været en trist kop te uden tilskuere. Det er meget mere charmerende, når vi har publikum og fans, som hepper på holdet. Det giver det ekstra, der skal til for at vinde.«

Også hos Bjerringbro-Silkeborg Håndbold, som også er en del af Final 4, er man glad for den nye aftale.

Herrehåndbold slutspil: GOG - Bjerringbro-Silkeborg, i Gudme, Phønix Tag Arena. Søndag den16. Maj 2021. Foto: Tim Kildeborg Jensen

»Det er vi jo rigtig glade for, vi havde jo håbet det allerede ved forrige genåbning. Men lige så skuffet vi blev sidst, lige så glade er vi i dag. For vi har ikke set fans siden sidst i november. Jeg tror, den får en ekstra tand. Der bliver lige skruet lidt ekstra op. Jeg er ret overbevist om, at det bliver vildt,« fortæller administrerende direktør Jesper Schou til B.T.

Aftalen falder på et tørt sted. For tidligere følte en stor del af idrætslivet sig forbigået, da den daværende genåbningsaftale landede for to uger siden. Her måtte man stadig ikke have tilskuere med, hvilket blandt andet bragte vrede hos generalsekretær i Dansk Håndbold Forbund Morten Stig Christensen, som efter aftalen sagde, at det var 'pinlig at være dansker'.

Det er ikke kun håndbolden, som jubler over den nye aftale. Også resten af idrætten er glade for den nye plan.

»Jeg er meget tilfreds med aftalen, og den er god for idrætten. Flere danskere kan nu komme ud og opleve eliteidræt på tilskuerpladserne, og de frivillige kan igen koncentrere deres kræfter om at drive foreningslivet og afvikle sunde og inkluderende breddeaktiviteter,« siger Morten Mølholm, direktør for Danmarks Idrætsforbund.