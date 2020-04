Direktør i Divisionsforeningen Håndbold vurderer, at det bliver svært at spille sæsonen færdig med tilskuere.

Det er særdeles vanskeligt at forestille sig, at sæsonen i håndbold bliver spillet færdig med tilskuere.

Sådan lyder vurderingen mandag aften fra direktør i Divisionsforeningen Håndbold Thomas Christensen.

»Det ser meget, meget svært ud at spille håndbold med tilskuere på denne side af sommerferien, og håndbold uden tilskuere kan jo først blive efter 10. maj, og vi kan også først begynde at træne efter 10. maj,« siger Thomas Christensen.

Mandag aften holdt statsminister Mette Frederiksen (S) pressemøde om den aktuelle situation i samfundet som følge af coronakrisen.

Meddelelsen fra statsministeren var blandt andet, at man forlænger lukningen af Danmark på flere områder, mens man gradvist vil iværksætte en åbning af landet.

Det vil dog stadig være reglen, at man maksimalt må være samlet ti mennesker samme sted frem til 10. maj, ligesom at statsministeren forbyder store forsamlinger til og med udgangen af august.

Dermed kan der hverken trænes eller spilles kampe selv uden tilskuere før efter 10. maj, og spørgsmålet er, om der må spilles for tilskuere overhovedet før 1. september i de to ligaer samt i de næstbedste rækker.

»Hun nævnte de store festivaler, og det er klart, at håndboldkampe med 3000 til 5000 tilskuere er store arrangementer på lige fod, som jeg tolker det.«

»Men om det også lige gælder for 500 eller 1000 ved vi ikke præcist endnu, men det er et væsentligt element, hvis det ikke kan blive med tilskuere,« siger Thomas Christensen.

Udvalget for Professionel Håndbold har meldt ud, at 20. april er deadline for at træffe en beslutning om at spille sæsonen færdig eller ej.

Udvalget har dog efter et møde i fredags også ladet forstå, at der kunne komme en udmelding tidligere, og Thomas Christensen forventer, at man sætter sig sammen snarest.

Man har tidligere talt om en opstartsperiode med træning i 14 dage, men det er næppe nok nu.

»9. maj har vi holdt pause i næsten to måneder, og der kan vi jo ikke nøjes med 14 dages forberedelse og træning, og skal vi lægge tre-fire uger til 10. maj, så er vi jo fremme i starten af juni i bedste fald,« siger Thomas Christensen.

Han vil dog endnu ikke spekulere i, hvad statsministerens udmeldinger mandag får af konsekvenser for den resterende del af sæsonen.

Divisionsforeningen Håndbold har tidligere nævnt 30. juni som bagkant i forhold til at spille sæsonen færdig i ligaen.

Århus Håndbold-træner Erik Veje Rasmussen har for nylig meldt ud, at han mener, at man bør afblæse sæsonen.

Spillerne i klubberne er sendt hjem i øjeblikket og har ikke kunnet træne sammen siden de seneste kampe blev afviklet i begyndelsen af marts.

/ritzau/