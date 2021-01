Divisionsforeningen Håndbold udviste rettidig omhu for at undgå en ny nedlukning af professionel håndbold.

Da statsminister Mette Frederiksen (S) 5. januar holdt pressemøde og hævede coronapandemiens risikoniveau fra 4 til maksimale 5, frygtede man i Divisionsforeningen Håndbold en ny nedlukning af håndboldsporten.

Men på trods af pandemiens tiltagende hærgen, fik professionel sport lov til at fortsætte i Danmark, herunder de to bedste håndboldrækker hos både mænd og kvinder.

Det skabte lettelse, fortæller direktør i Divisionsforeningen Håndbold Thomas Christensen i en pressemeddelelse.

- Da vi kunne forstå, at vi i elitehåndbolden stadig kunne spille kampe, var lettelsen stor, og vi tager det som et kæmpe skulderklap til os og et bevis på, at alt det stenhårde arbejde med corona-protokoller og så videre vi har udarbejdet og efterlevet, bærer frugt, siger Thomas Christensen.

Sidste sæson blev indstillet i marts under den første nedlukning, og det ville man for alt i verden undgå igen.

For at stå bedst muligt rustet til sæsonen 2020/21 besluttede Divisionsforeningen og ligaklubberne sig for at indføre omfattende corona-protokoller for at optimere muligheden for at spille håndboldkampe.

- Det er ikke noget, der er blevet os pålagt, men i opstarten af sæsonen stod det klart for os, at vi måtte udvise rettidig omhu og afsætte et anseligt beløb til covid-19-test og få sat det hele i system.

- Hovedelementet i det er ugentlige test af alle spillerne i ligaklubberne, og det har vi nu brugt halvanden million kroner på. Med hyppigheden af test er der ret store chancer for at fange tingene i opløbet, lyder det fra Thomas Christensen.

Han tilføjer, at man har arbejdet på tværs af sportsgrene for at stå bedst muligt rustet. Håndboldsporten har især været i dialog med fodbold- og ishockeysporten.

Christensen siger, at håndboldens protokoller er stærkt inspireret af dem, man kender fra fodboldens verden.

- Vi brugte mange timer med at udveksle erfaringer og danne en fælles front, og jeg må i den forbindelse også fremhæve Danmarks Idrætsforbund (DIF), der vel aldrig har beskæftiget sig så meget med eliteklub-idræt som i denne periode.

/ritzau/