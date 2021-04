Århus Håndbold lukker i sin nuværende form og fusionerer med Skanderborg Håndbold.

Det bekræfter begge klubber på et pressemøde mandag eftermiddag. Det nye hold i Danmark kommer til at hedde Skanderborg Århus Håndbold.

Den nye fusionsklub i dansk håndbold vil spille videre på Skanderborgs ligalicens, mens Århus Håndbold tvangsnedrykkes til anden division.

Det nye hold vil blive trænet af Skanderborg Håndbolds nuværende træner, Nick Rasmussen, og dermed er det et farvel til den mangeårige Århus-træner Erik Veje Rasmussen.

Nick Rasmussen. Foto: Henning Bagger Vis mere Nick Rasmussen. Foto: Henning Bagger

Det blev understreget på pressemødet, at det er en fusion, hvor begge hold får lige meget ansvar. Det er altså ikke Skanderborg Håndbold, der har Århus Håndbold med på slæb.

Derfor er man også begyndt at sammensætte en fælles bestyrelse, mens et fælles logo for det nye håndboldprojekt har set dagens lys.

Holdet vil i den kommende sæson spille halvdelen af kampene på Skanderborgs nuværende hjemmebane, og den anden halvdel på Århus' nuværende hjemmebane.

Ifølge TV 2 vil allerede nedrykkede TMS Ringsted ikke blive reddet af tvangsnedrykningen til Århus Håndbold.

Det skyldes angiveligt, at grundspillet er færdigspillet, og derfor bliver intet ændret i forhold til klubben fra Midtsjælland.

Skanderborg Håndbold endte grundspillet på syvendepladsen og er derfor med i slutspillet.

Århus Håndbold sluttede på 12.-pladsen og er derfor en del af nedrykningsspillet, hvor klubben på grund af tvangsnedrykningen kommer til at ende sidst.