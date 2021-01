Efter en kaospræget optakt tog værtsnationen Egypten hul på VM med en sikker sejr over Chile.

Optakten til VM i herrehåndbold, der bliver afholdt i Egypten, er mildest talt foregået på coronaens præmisser, men onsdag blev der sat gang i turneringen med en sejr til værtsnationen på 35-19 over Chile.

Coronaudbrud har blandt andet betydet, at både USA og Tjekkiet måtte melde afbud blot et døgn forud for slutrundens første kamp på grund af massiv smitte i trupperne.

Derudover har flere nationer, heriblandt Danmark, været utilfredse med arrangørernes generelle coronahåndtering.

Egyptens sejr kom i hus foran tomme tribuner, der også har været genstand for opmærksomhed i de seneste uger.

Arrangørerne planlagde således at lade tilskuere ind i håndboldhallerne, men på grund af protester fra flere af de deltagende nationer, må tilskuerne overvære begivenhederne fra sofaen.

Egypten virkede imidlertid ikke til at savne opbakningen fra landets håndboldfans, da holdet allerede ved pausen førte med 18-11.

Værterne var dog store favoritter forud for kampen, og derfor var det også forventet, at kampbilledet forblev det samme i resten af kampen.

Selv om Chile fik pyntet lidt på resultatet til sidst, så fik værtsnationen sikret sig sin første sejr.

Holdet topper nu Gruppe G, der ud over Chile også inkluderer Sverige og Nordmakedonien.

Danmark, der også er blevet ramt af et corona-afbud fra stregspilleren Henrik Toft Hansen, spiller sin første kamp fredag, hvor holdet efter planen skal møde Bahrain.

