Det svenske håndboldforbund har netop bekræftet, at den legendariske håndboldtræner Bengt Johansson er gået bort.

Han blev 79 år, men nåede at sætte et uudsletteligt aftryk på håndboldsporten, hvor han i spidsen for det svenske landshold vandt to verdensmesterskaber, fire EM-titler og tre sølvmedaljer til OL.

Han var træner for holdet fra 1988 til 2004, og de gik under navnet 'Bengan Boys' efter den elskede landstræner.

'Bengt Johansson var en svensk håndbolds største ledere gennem tiden og hans aftryk på svensk og international håndbold kan ikke hyldes nok.'

'Det svenske håndboldforbund udtrykker og deltager i sorgen samme med Bengts familie og nære venner,' skriver forbundet.

Johansson nåede også at vinde fire svenske mesterskaber, og som aktiv nåede han 83 landskampe for Sverige i perioden fra 1963 til 1973.

I alt hentede han 13 medaljer i 16 mesterskaber - uhørt flot!