Danskerne slugte alt, der handlede om håndboldherrerne i sidste uge, hvor Landin, Hansen og resten af holdet jagtede VM-guldet i Egypten.

Således var de 14 mest sete programmer på dansk tv i sidste uge håndboldrelateret. Hvis ikke det var en kamp, var det en studieudsendelse på enten DR1 eller TV 2.

Det viser tal fra Kantar Gallups tv-barometer for uge 4. Listen er eksklusiv vejr- og nyhedsudsendelser på de to kanaler.

'Løvens hule' er det første program på listen, der ikke handlede om dramaerne i Egypten. Programmet, hvor eksempelvis Jesper Buch investerer sine penge i unge iværksætter, indtager 15.-pladsen. 815.000 seere sad foran skærmen, da det blev sendt torsdag aften på DR1.

Jesper Buch. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere Jesper Buch. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Investeringsprogrammet kører på sæson nummer seks og har været populært herhjemme i mange år efterhånden. Men Jesper Buch og co. er alligevel ikke vant til at være nummer 15 over mest sete programmer på en uge.

Barometeret tæller i alt 20 tv-udsendelser, og programmerne 'X Factor', 'Versus' og 'Fællessang – hver for sig' er også kommet med – ellers er det Nikolaj Jacobsens tropper for resten.

Højdescoren er semifinalen mellem Danmark og Spanien, som blev sendt i bedste sendetid fredag aften. Her sad omkring 2,3 millioner danskere klistret til skærmen.

Finalen mod naboerne fra Sverige blev vist på både DR1 og TV 2, og guldkampen topper ikke barometeret, fordi sejrene spredte sig ud på de to kanaler. Hvis du ligger de to tal sammen, så cirka 2,6 millioner med.

Det hele kulminerede, da finalen blev fløjtet af, og Danmark var verdensmestre for anden gang i træk. Her sad 2,9 millioner danskere foran skærmen.

Guldjagten i Egypten har været fulgt med stor interesse i Danmark, siden det begyndte for omkring tre uger siden. Hver kamp har således haft over en million seere.