Der var aldrig tvivl om udfaldet, da Györ i Champions League-finalen slog undertippede Bietigheim med 30-24.

Ungarske Györ triumferede søndag på den europæiske håndboldscene, da holdet sluttede kvindernes Champions Final 4-stævne i Budapest af med at slå tyske Bietigheim i finalen.

Györ-danskeren Line Haugsted scorede i sidste minut sit tredje mål i en kamp, der aldrig indeholdt spænding. 30-24 endte det i ungarsk favør.

Györ havde også Sandra Toft på holdkortet og var forud for søndagens finale storfavorit hos bookmakerne, og fra første til sidste minut viste ungarerne, at det var velbegrundet.

Undertippede Bietigheim, der havde danske Jakob Vestergaard på trænerbænken, kunne slet ikke fange ungarerne, der både var stærkere, hurtigere og klogere end tyskerne.

Samtidig leverede Silje Solberg i Györ-målet en fremragende præstation og sluttede kampen med en redningsprocent på 43.

Champions League-titlen er den sjette i historien til Györ, der senest vandt den i 2019, hvor man havde vundet den tre år i træk.

Ungarerne har dog været en del af Final 4-stævnet alle gange siden 2015.

Bietigheim stod i finalen, efter holdet overraskede i lørdagens semifinale og sendte franske Metz ud. Forinden havde den forsvarende tyske mester gjort det af med Odense og Ikast i de to tidligere runder.

Tidligt kom Györ foran 8-3, og den føring holdt ved.

Et af de steder, man før kampen havde regnet med, at der ville være forskel på de to mandskaber, var på bredden.

Begge mandskaber havde spillet semifinale lørdag, og det var tydeligt, at Györs mandskab havde flere kræfter og mere overskud i de fleste faser af spillet.

Halvvejs i anden halvleg fik tyskerne en lille mulighed for at kickstarte comebacket, da holdet i overtal fik bragt hullet ned på fire mål.

Györ afviste dog uden problemer de tyske tilnærmelser og kom i stedet med to hurtige scoringer på 23-17.

Ungarerne havde efterfølgende flere store chancer, der ville øge føringen yderligere, men danske Sarah Nørklit Lønborg var kommet ind i det tyske mål og diskede op med et par stærke redninger.

I slutfasen straffede Bietigheim, at Györ havde taget målmanden ud og lavede tre hurtige scoringer i et tomt ungarsk mål, men det var kun af kosmetisk karakter og spændende blev det aldrig.

/ritzau/