Det er under et halvt år siden, at Sandra Toft skiftede Frankrig ud med Ungarn, men hun er allerede – ifølge hende selv – faldet overraskende hurtigt til i sin nye tilværelse.

Ud over at være blevet glad for den ungarske nationalret gullasch, kan den danske landsholdsstjerne også glæde sig over, at hun har kunnet skrive et ekstra navn på postkassen, i modsætning til da hun spillede i franske Brest.

Her boede hun alene, men nu bor 33-årige Sandra Toft sammen med sin kæreste, som er flyttet med til den ungarske by Györ, som målvogteren i sommer skiftede til.

»Det er rart. Det er dejligt at have en, når man kommer hjem fra træning, som man kan dele sine oplevelser med. Også hvis man kommer hjem og er lidt irriteret, så kan man lave noget helt andet sammen,« siger Sandra Toft.

Foto: Liselotte Sabroe

Og som om det ikke var nok at dele adresse med kæresten, så kan Toft også glæde sig over at bo lige under sin landsholds- og klubkammerat Anne Mette Hansen og i samme lejlighedskompleks som flere af de andre spillere fra det ungarske storhold.

»Vi følges tit. Vi cykler eller kører sammen. Så mødes vi nede i parkeringskælderen, og så tager vi til træning eller kamp,« siger Sandra Toft, der i 2021 blev kåret som verdens bedste kvindelige håndboldspiller.

I dag får Sandra Toft sprogundervisning i Ungarn, men da hun spillede i franske Brest, måtte hun lære sproget på den hårde måde.

»På det her hold foregår alt på engelsk. I Frankrig var det jo fransk, så der gik lang før, før jeg ligesom kunne være mig selv og komme helt med ind i samtalerne og grine af de jokes, der nu engang blev sagt. For jeg kunne jo ikke sige en sjov kommentar, hvilket ellers tit er noget, jeg gør. Det kunne jeg ikke, for jeg kunne ikke fransk,« siger hun.

Anne Mette Hansen og Sandra Toft nyder livet i Ungarn. Foto: Liselotte Sabroe

Til gengæld bliver det ungarske sprog ikke brugt til hverken kamp eller træning, og derfor er det heller ikke kommet helt under huden endnu.

»Jeg har brugt det enkelte gange. Så bliver man helt stolt over det, og så bliver de (ungarerne, red.) sådan helt: 'Uhh',« griner hun.

Noget andet, hun også har gjort nogle gange, er at smage gullasch.

»Det er lidt anderledes end det, jeg tænkte, gullasch var. Jeg var mere ovre i en gryderet, end jeg var i suppe – og det er suppe dernede. Det tror jeg har været den eneste ungarske ret, jeg har været ude at spise,« siger hun og fortsætter:

Sandra Toft håber på medaljer til den kommende EM-slutrunde. Foto: Liselotte Sabroe

»De er også glade for … eller det har vi i hvert fald fået et par gange, når vi har været på tur. Det er sådan en kyllingefilet, du steger, og så er der et stykke frugt – for eksempel noget fersken – ovenpå, og så ost, der er smeltet henover. Jeg ved ikke, hvad den der fersken har at lave på kyllingen. Jeg plejer at fjerne frugten fra kødet, det gør jeg altså.«

For en stund må Sandra Toft dog bytte de ungarske specialiteter ud med de slovenske.

Fredag åbner hun og resten af det danske kvindelandshold EM-slutrunden, når de møder værtsnationen i Celje.

De to andre hold i den indledende pulje er Sverige og Serbien.