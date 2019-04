For mange afbrændere og for dårligt forsvarsspil kostede dyrt i Montenegro, fastslår Nikolaj Jacobsen.

En stribe misbrugte målchancer hævnede sig for det danske herrelandshold i håndbold, der onsdag aften tabte 31-32 på udebane til Montenegro.

Landstræner Nikolaj Jacobsen hæfter sig særligt ved sit holds scoringsproblemer, der var et gennemgående træk i den første landskamp efter VM-triumfen i januar.

- Vi lavede 31 mål, og jeg synes, at vi brændte alt, alt for meget og fik ikke scoret på vores chancer. Når man ikke er mere effektiv i begge ender, får man som fortjent, og så taber vi også i dag, siger landstræneren til TV2 Sport.

Hans spillere kom fra kampens start i modvind i en hal med et fanatisk hjemmepublikum, der gav Montenegro-spillerne et løft.

Hjemmeholdet var foran i det meste af kampen, og hver gang Danmark så ud til at have tilkæmpet sig et overtag, mistede holdet grebet igen.

Ud over de mange afbrændere på Montenegro-målmand Nebojsa Simic er landstræneren også utilfreds med sit holds forsvarsspil.

- Vi vidste godt, at de kan spille god håndbold og lave en fantastisk stemning. Jeg synes ikke, at vi leverede på det niveau, vi kan. Defensivt dækkede vi ikke ret godt i 6-0 og havde for få redninger, siger Nikolaj Jacobsen.

Danmark er trods nederlaget fortsat nummer et i EM-kvalifikationsgruppen, hvor Ukraine og Færøerne er de to øvrige hold.

Danskerne får mulighed for revanche over Montenegro allerede på lørdag, når holdene tørner sammen i København.

/ritzau/