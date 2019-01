VM-guldvinderne har markeret triumfen på de sociale medier.

De danske håndboldherrer vandt VM-guld søndag efter en overbevisende indsats mod Norge.

31-22 blev resultatet, og dermed kunne de danske spillere smykke sig med en VM-guldmedalje for første gang nogensinde.

Efterfølgende er flere af spillerne gået til tasterne, hvor de har delt den store stolthed på Instagram med en masse jubelbilleder.

Når to majestæter mødes for at fejre VM-guld#handball @haandboldherrerne #menshandball2019

'Når to majestæter mødes for at fejre VM-guld,' skriver Hans Lindberg, som i løbet af sin karriere har fået tilnavnet Hans 'Majestæt' Lindberg.

WORLD CHAMPIONS!

'Verdensmester,' lyder det kort fra venstrefløjen Casper U. Mortensen.

No words for this team performance!! World champion!!!!! @haandboldherrerne

'Ingen ord kan beskrive den her holdindsats. Verdensmester!,' skriver stregspiller Henrik Toft Hansen, der kom med i truppen fra mellemrunden af.



Niklas Landin gør det også kort og klart med ordene 'fucking verdensmester'.



En pokalemoji og podiejubel har VMs bedste spiller, Mikkel Hansen, lagt op på Instagram.



Det samme har Mads Mensah gjort.

Verdensmester

Nikolaj Øris har lagt en selfie op med sig selv og Rasmus Lauge med ordene 'Verdensmester'.

W O R L D C H A M P I O N S @haandboldherrerne @jyske.bank.boxen @jyske.bank.boxen

'Verdensmester' har også Nikolaj Markussen skrevet.

#nowordsneeded

'Ord er overflødige,' skriver Anders Zachariassen. Billedet siger det hele.

Verdensmestre! Tak for støtten! #detskalfejres

Stregspiller og slutrundedebutant Simon Hald sender en hilsen til de danske fans med ordene 'Verdensmestre! Tak for støtten!'.