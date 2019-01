Pandekagedejen er allerede rørt sammen.

Sådan lød det i et begejstret tweet fra Københavns overborgmester Frank Jensen søndag aften, da Danmarks herrehåndboldlandshold havde lammetævet Frankrig 38-30.

»Kampen fredag er den bedste håndboldkamp, jeg har set i mit liv. Jeg har set en del håndboldkampe, da jeg selv har spillet og i kraft af, at jeg er formand for Team Danmark,« siger Frank Jensen, der ikke lader til at være specielt bekymret for, at han har solgt skindet, før den norske bjørn er skudt.

»Når det nu var den bedste håndboldkamp, så kom der også ekstra tryk på forventningen. Så når det lykkes for dem søndag, så er de inviteret på rådhuset mandag,« siger overborgmesteren.

Ren verdensklasse!! På Københavns Rådhus er vi ved at sætte pandekagedejen over, så vi kan fejre de seje håndboldherrer, hvis de klarer sig lige så godt på søndag #handball2019 #hndbld @dhf_haandbold — Frank Jensen (@FrankJensenKBH) 25. januar 2019

Frank Jensen har været i kontakt med Dansk Håndbold Forbund om planlægningen af en tur på rådhuset, hvis det ender med VM-guld.

Det inkluderer de obligatoriske pandekager samt en tur på balkonen, så håndboldherrerne kan modtage folkets hyldest.

Det vil i så fald være omkring 16.30 mandag, siger Frank Jensen.

»Jeg skal selv til Herning og se finalen, men jeg er klar til at give signal til rådhuset.«

I 2012 blev det danske håndboldlandshold europamestre. Her blev de hyldet på Rådhuset. Foto: Malte Kristiansen Vis mere I 2012 blev det danske håndboldlandshold europamestre. Her blev de hyldet på Rådhuset. Foto: Malte Kristiansen

Med en hyldest af spillerne vil Frank Jensen gerne sige tak for de oplevelser og den dedikation, det danske herrelandsholdet har vist folket gennem en årrække.

»Det vil være til ære for alle spillerne, der har virkelig har gjort det godt gennem mange år. For eksempel Mikkel Hansen, der kunne fejre 200 kampe for Danmark mod Frankrig, hvor han var virkelig outstanding,« siger Frank Jensen.

Så vender vi hurtigt tilbage til rådhuspandekagerne. For de er da forhåbentligt ikke allerede lavet nu?

»Hehe, jeg er blevet spurgt til mit tweet, om vi nu serverer gamle pandekager til spillerne. Men de kommer altså til at være helt friske, så der er ingen grund til, at spillerne skal gå ind og tabe, hvis det skulle være på grund af gamle pandekager.«

Danmark spiller VM-finale mod Norge 17.30 søndag.

