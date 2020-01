Danmark skulle bruge hans hjælp.

Men Island kollapsede i anden halvleg, og det der lignede sejr - og et dansk EM-håb - endte i nedtur. For Gudmundur Gudmundssons mandskab tabte, og dermed røg Danmark ud af EM.

»Jeg er meget, meget skuffet. Vi spillede en fantastisk første halvleg. Vi gav alt i hele kampen, men vi spiller dårligt i anden halvleg. Vi er meget skuffede. Vi går efter en OL-kvalifikation, så vi vil jo ikke stå efter et hold, der kæmper om det samme som os, og det gør Ungarn. Det betyder utroligt meget for os,« sagde den tidligere danske landstræner efter opgøret.

»Det er virkelig synd. Jeg vil ikke udtale mig så meget om Danmark, men jeg er bare skuffet på deres vegne. Den her kamp kunne have hjulpet dem, men vi var ikke gode nok. Det må jeg bare sige, som det er,« sagde den islandske træner.

I hallen i Malmø var opbakningen massiv. Fans klædt i rødt og hvidt heppede løs på Island, og det kunne de mærke i den islandske lejr.

»De danske fans var fantastiske, og jeg vil sige mange tak for hjælpen og den fantastiske opbakning. Det var virkelig dejligt at opleve. Jeg er ked af, at vi ikke kunne hjælpe dem,« sagde Gudmundur Gudmundsson.

Hørte du også den opbakning, du personligt fik?

»Ja, jeg fik en fantastisk opbakning. Jeg er meget glad for det.«

Hvad betyder det for dig at mærke den kærlighed?

»Jeg har altid følt en meget positiv stemning fra alle danskere. Det har aldrig anderledes fra min tid som landstræner, og efter jeg er stoppet. Jeg har kun gode følelser om min tid i Danmark. Det må jeg sige en gang til. Vi gjorde alt, hvad vi kunne. Det kan vi love jer,« slog islændingen fast.

Danmark har en enkelt kamp tilbage ved EM mod Rusland, men den er i og for sig ligegyldig. Danskerne vender hjem efter onsdagens opgør fremfor at skulle spille mellemrunde.

Et exit efter gruppespillet er et skidt resultat, og det lagde B.Ts håndboldkommentator, Søren Paaske, heller ikke skjul på efter kampen.

»For mig er det her fuldstændig uvirkeligt. Jeg har svært ved at finde ord for skuffelsen.«

»Det er en gigantisk fiasko og noget, der kommer til at skrive sig ind som et af lavpunkterne i den danske håndboldhistorie. Vi taler om et EM, hvor der er 24 hold med – og Danmark kan ikke klemme sig ind i top 12. Landsholdet kommer som forsvarende verdensmestre og OL-guldvindere og er proppet med kæmpe stjerner, som tilmed har masser af rutine,« sagde han blandt andet.

