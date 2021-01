Gudmundur Gudmundsson er bestemt ikke tilfreds.

»Det er fuldstændig uacceptabelt at høre.«

Sådan lød det fra den islandske landstræner, efter holdet fredag tabte til Frankrig og dermed missede at gå videre til kvartfinalen. Ordene handlede ikke om hans eget hold. For det var han stolt af på trods af nederlag til først Schweiz og så det franske mandskab, slog han fast.

De blev i stedet sendt afsted mod det islandske medie RÚV's eksperter Arnar Pétursson og Logi Geirsson, som har kritiseret det islandske hold under årets VM. En kritik, som den tidligere danske landstræner ikke mener er i orden.

»De nedgør holdet. At jeg og holdet skulle være fortabt i forhold til kampen mod Schweiz, er en meget ydmygende kommentar,« siger 60-årige Gudmundur Gudmundsson til netop RÚV.

Han lægger ikke skjul på, at det er noget, der har påvirket både ham og holdet de sidste dage.

En del af kritikken fra eksperterne er gået på, at der var en større forventning til Island, i forhold til at holdet skulle spille en større rolle i mellemrunden ved VM.

Gudmundur Gudmundsson har i år haft flere ting at forholde sig til inden årets slutrunde, da hans mandskab blev ramt af adskillige afbud. Et af dem var fra stjernespilleren Aron Palmarsson, og samtidig har holdet været udfordret af, at flere spillere ikke har kunnet træne på grund af flere måneders corona-isolation.

Gudmundur Gudmundsson og Island missede kvartfinalen ved årets VM. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Gudmundur Gudmundsson og Island missede kvartfinalen ved årets VM. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

»Der er tre spillere, der spiller deres første store turnering. Der er tre spillere, der ikke har kunnet træne håndbold i tre måneder. Under de omstændigheder er det ikke let at komme her og forvente mere. Det er bare fakta. Det er fint, der er en faglig diskussion omkring det, men vi skal ikke bare snakke i overskrifter. Det er totalt uacceptabelt. Det er okay at kritisere, men det skal være professionelt og retfærdigt,« siger landstræneren.

I gruppespillet vandt Island over Algeriet og Marokko men tabte til Portugal. De to nederlag i mellemrunden betyder dog, at holdet kun mangler en sidste kamp, inden de må pakke deres tasker og rejse hjem.

Mens Island ikke er videre, er situationen en anden for Danmark, som mandag møder Kroatien i den sidste mellemrundekamp.

Nikolaj Jacobsens mandskab er dog allerede videre til kvartfinalen - den bookede de billet til lørdag med sejren over Japan, men kampen mod kroaterne kan du selvfølgelig alligevel følge live her på bt.dk.