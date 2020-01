Den tidligere danske landstræner og nuværende mand i spidsen for Islands landshold, Gudmundur Gudmundsson, er alt andet end tilfreds.

Onsdag spiller Island nemlig deres syvende kamp på blot 12 dage, og det forstår han ikke.

»Nej, jeg er ikke tilfreds med, at vores syvende kamp skal spilles dagen efter vores sjette kamp. Der kommer jo ikke en hviledag, og det er uacceptabelt i håndboldens verden, at man spiller to dage i streg. Det er ikke acceptabelt,« siger han til TV 2 Sport.

Island har udspillet deres rolle under EM og kan altså ikke længere nå en plads i semifinalen.

Men det ændrer ikke på, at den lille nation meget gerne ville have de bedste betingelser ingen deres sidste kamp. De vil nemlig rigtig gerne slutte i top otte.

Tirsdag var de i aktion mod Norge, hvor det blev til et nederlag på 31-28, og under 24 timer senere skal Gudmundur Gudmundssons drenge så igen i aktion, når de i den sidste kamp i mellemrunden møder Sverige.

Det står allerede nu klart, at Spanien, Kroatien og Norge er klar til semifinalen.

Nordmændene blev nemlig endegyldigt sendt videre, efter Sverige tirsdag aften slog Ungarn 24-18.

Onsdag afgøres det, om det bliver enten Ungarn eller Slovenien, der følger med Norge og snupper den sidste plads i semifinalen.