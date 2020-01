Island åbnede EM med en overraskende sejr over Danmark, men Gudmundur Gudmundsson lader sig ikke rive med.

Islands landstræner Gudmundur Gudmundsson fik has på sit tidligere hold, da islændingene åbnede EM med en overraskende sejr på 31-30 mod Danmarks verdensmestre.

Gudmundsson førte for fire år siden Danmark frem til OL-guld i Rio og forlod jobbet efter et større drama.

- For mig havde det her intet med revanche at gøre.

- Jeg er her med Island for at få resultater og komme videre ved EM. Vi kæmper for at komme videre til mellemrunden, og Danmark var bare en modstander.

- Nu skal vi ned på jorden igen, for vi er i en meget svær pulje, siger Gudmundur Gudmundsson.

På mandag skal Island op mod Rusland, inden Ungarn venter i den sidste gruppekamp. Blot to hold går videre til mellemrunden, så den uventede sejr over Danmark luner gevaldigt hos øboerne.

Den 59-årige træner forsøgte at udnytte sit indgående kendskab til lørdagens modstander, som han op til kampen kaldte verdens bedste.

- Det er ikke nemt at slå sådan et fantastisk hold som Danmark.

- Jeg trænede dem frem til 2017, og jeg kan se, at Danmark spiller med samme forsvar, som man gjorde under mig. De vandt VM med det forsvar, og jeg kender mange af spillerne, siger Gudmundsson.

Han afviser, at sejren føles ekstra sød, fordi han fik en lidt broget afsked med jobbet som dansk landstræner.

- Det må man komme ud af. Jeg er taknemmelig for de tre år som dansk landstræner. Jeg vandt OL-guld med Danmark, og det er det, jeg tænker tilbage på nu.

- Jeg har et andet hold nu. Jeg vil ikke blive ved med at tale om det. Jeg er meget glad - også for at arbejde med det islandske hold i dag. Sådan tænker jeg, siger Gudmundsson.

Danmarks Henrik Møllgaard tror heller ikke, at Islands landstræner har frydet sig ekstra over at slå netop Danmark.

- Måske har han hygget sig lidt med det. Han er en god fyr og en dygtig træner.

- Island har et fedt landshold og sjove spillere, så det er ikke så overraskende, at de nogle gange slår nogle dygtige hold. Det skulle bare ikke have været os.

- Det betyder ikke noget for mig, at det var Gudmundur, vi tabte til. Jeg tror også, at han er ret ligeglad, siger Møllgaard.

/ritzau/