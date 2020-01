Island kunne ikke vinde over Ungarn og dermed heller ikke hjælpe Danmark, og det skuffer Islands landstræner.

Gudmundur Gudmundsson, Islands landstræner, var skuffet over det islandske nederlag til Ungarn ved EM.

Nederlaget sendte også Danmark ud af turneringen, og Gudmundsson, der tidligere har været dansk landstræner, var ærgerlig over sit tidligere holds exit.

- Det er virkelig synd. Jeg vil ikke udtale mig så meget om Danmark, men jeg er bare skuffet på danskernes vegne.

- Denne kamp kunne have hjulpet dem, men vi var ikke gode nok. Det må jeg bare sige, som det er, siger Gudmundsson.

Flere tusinde danske fans støttede Island side om side med de islandske fans, men det var ikke nok til islandsk sejr.

- De danske fans var fantastiske, og jeg vil sige mange tak for hjælpen og den fantastiske opbakning. Det var virkelig dejligt at opleve. Jeg er ked af, at vi ikke kunne hjælpe dem, siger Gudmundsson.

I 2016 førte Gudmundsson som landstræner Danmark til OL-guld, og han kunne mærke, at de danske fans på et tidspunkt hyldede ham i Malmö Arena.

- Jeg fik en fantastisk opbakning. Jeg er meget glad for det. Jeg har altid følt en meget positiv stemning fra alle danskere. Det har aldrig været anderledes i min tid som landstræner, og efter at jeg er stoppet.

- Jeg har kun gode følelser om min tid i Danmark. Det må jeg sige en gang til. Vi gjorde alt, hvad vi kunne. Det kan vi love jer, forsikrer han.

I selve kampen smed Island en føring på fem mål i første halvleg og endte med at tabe 18-24 til Ungarn.

- Jeg er meget skuffet. Vi spillede en fantastisk første halvleg. Vi gav alt i hele kampen, men vi spillede dårligt i anden halvleg.

- Vi går efter en OL-kvalifikation, så vi vil jo ikke komme bagud til et hold, der kæmper om det samme som os, og det gør Ungarn. Det betyder utroligt meget for os, siger han.

Ungarn går videre til mellemrunden med to point, mens Island tager nul point med videre.

