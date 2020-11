Efter flere ugers vildt corona-kaos er godkendelsen endelig landet: Danmark bliver enevært for kvindernes EM-slutrunde i håndbold, der begynder torsdag den 3. december.

Det afslører Stén Knuth, Venstres idrætsordfører, på Twitter:

»Fuldt EM i håndbold for kvinder afholdes i Danmark. Sådan! Magnus Heunicke har lige ringet og kvitteret for Venstres ihærdige arbejde. Protokoller skal holdes. Minimum af smitterisiko. Tillykke Danmark.«

Til B.T. forklarer Stén Knuth, at regeringen samtidig har en løftet pegefinger til DHF:

Per Bertelsen, formand i DHF, har arbejdet i døgndrift i den seneste uge for at stable EM på benene.

»Sundhedsministeren har forklaret mig, at de har tygget de sundhedsprotokoller igennem, som DHF har lavet. Og hvis man holder sig 100 procent til dem, så kan det lade sig gøre. Men det er afgørende - der må ikke slækkes på sikkerheden, når vi når længere ind i turneringen.«

Kulturministeriet bekræfter også, at der endelig givet grønt lys til slutrunden, der ellers har hængt i en tynd tråd, siden Norge trak sig som medarrangør i sidste uge.

»Der er nu grønt lys til, at hele EM i håndbold kan afvikles på dansk jord. Vi har i de sidste dage knoklet med vurdering af den sundhedsprotokol, som DHF har lavet og også strammet op på,« skriver kulturminister Joy Mogensen på Facebook og fortsætter:

»Det er ikke nemt at afholde store internationale begivenheder midt i en global sundhedskrise. DHF har fuldt fokus på en stram protokol, og der hviler et enormt stort ansvar på DHF’s skuldre for at afholde EM så forsvarligt som muligt og med fuld overholdelse af reglerne i protokollen. Sundhedsmyndighederne kommer også til bidrage med yderligere rådgivning omkring afholdelse af turneringen.«

Kulturminister Joy Mogensen (S).

DHF har siden Norges chok-melding arbejdet i døgndrift for at flytte hele turneringen til Danmark. Logistikken og det økonomiske puslespil har i en uge været på plads, men den endelige godkendelse fra regeringen manglede.

Forbundet havde tidligere proklameret, at søndag var aboslut sidste dag for en godkendelse. Men på trods af at regeringen stadig ikke havde givet svar, valgte DHF at forsætte planlægningen:

»Vi har udviklet en omfattende coronaprotokol, der udstikker nogle meget stramme retningslinjer for vores håndtering af mesterskabet, men vi mangler fortsat at få grønt lys fra regering og myndigheder. Nu kan vi ikke vente længere, og derfor må vi arbejde videre til det modsatte er bevist: At vi ikke kan afvikle på trods af de meget gennemarbejdede protokoller,« sagde DHF-formand Per Bertelsen søndag.

Forbundet var lovet en afklaring i sidste uge. Tirsdag mødtes Folketingets idrætsordførere til møde hos kulturminister Joy Mogensen (S), og her var meldingen, at ingen ville stille sig i vejen for afviklingen af turneringen.

Men beslutningen blev sendt videre til regeringens magtfulde corona-udvalg, og her blev DHF hængt til tørre. Altså indtil i dag.

Slutrunden skal afvikles i Herning og i Kolding. Sidstnævnte har overtaget den del af de indlende gruppekampe, som skulle være afviklet i Norge.

EM begynder 3. december og slutter 20. december. Slutrunden består af 16 hold, og Danmark er placeret i gruppe med Frankrig, Montenegro og Slovenien.