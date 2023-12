I 15 minutter drillede de undertippede grønlændere Norges guldfavoritter, der dog vandt kæmpestort.

Norges sejrsvante guldfavoritter mod grønlandsk landshold, der spiller sit første VM i 22 år. Det lignede på forhånd en voldsom overmatchning, og sådan endte det da også i David-mod-Goliat-opgøret på førstedagen af kvindernes håndbold-VM.

Nordmændene vandt 43-11 uden at anstrenge sig. Grønland indledte stærkt, men kræfterne rakte kun til en kvart kamp. Spillerne havde dog tydeligvis en fin aften alligevel og jublede begejstret efter hver af holdets 11 scoringer.

Det grønlandske hold er i vid udstrækning sammensat af spillere fra den hjemlige klub GSS Nuuk og fra den næstbedste og tredjebedste række i Danmark.

Selv om de var oppe imod en stribe norske verdensstjerner, gik de til opgaven med optimisme. Anja Heilmann scorede Grønlands første VM-mål siden 2001, da hun udlignede til 1-1.

Lidt efter gjorde Sandra Rothberg det til 2-2, og efter et kvarter førte Norge kun med 8-6.

Men derfra var det også slut med illusionen om, at man overværede en nogenlunde jævnbyrdig kamp. I sidste halvdel af første halvleg scorede Grønland kun én gang mere og var bagud 7-19 ved pausen.

Måltørken efter det første kvarter viste sig desværre for grønlænderne at have sat sig fast, da spillerne kom ud til anden halvleg.

Ane-Sofiannguaq Frederiksen scorede holdets første mål efter pausen efter knap syv minutter, og der skulle gå yderligere syv, inden Grønland nettede for anden gang.

Imens lagde nordmændene kraftig afstand. Nora Mørk sad på tribunen og Henny Reistad en del på bænken, men de øvrige var rigeligt stærke til at skyde sig til en komfortabel sejr.

Langt mere spænding var der i den anden kamp i Gruppe C. Her vandt Østrig med 30-29 over Sydkorea.

/ritzau/