Den rutinerede playmaker Lotte Grigel og fløjtalentet Mathilde Hylleberg får de sidste to pladser i Danmarks trup til det forestående EM i Frankrig.

Det oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF) onsdag.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen udtog i sidste uge de første 14 spillere og lod to pladser stå åbne.

»Siden udtagelsen af de første 14 spillere i sidste uge har jeg holdt fast i, at Lotte Grigel og Mathilde Hylleberg har været mere end varme kandidater til de sidste to pladser. Da der ikke er sket noget uventet, er det også kun naturligt, at det blev dem,« siger Klavs Bruun Jørgensen i en pressemeddelelse fra DHF.

Her er den danske trup Målvogtere

Sandra Toft, Althea Reinhardt Stregspillere

Stine Bodholt, Kathrine Heindahl, Sarah Iversen Fløjspillere

Fie Woller, Lærke Nolsøe, Trine Østergaard, Mathilde Hylleberg Bagspillere

Anne Mette Hansen, Kristina Jørgensen, Mie Højlund, Nadia Offendal, Mette Tranborg, Anne Cecilie la Cour, Lotte Grigel

Lotte Grigel, der til daglig spiller i ungarske Debrecen, er den mest rutinerede i EM-truppen, mens 19-årige Mathilde Hylleberg fra TTH Holstebro kan se frem til sin første slutrunde.

Danmark er ved EM i indledende pulje med Sverige, Serbien og Polen og spiller første kamp 30. november.

/ritzau/