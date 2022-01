Mandag flyver det danske landshold til Ungarn for at spille EM. Men det bliver uden målvogter Jannick Green.

For han er endnu engang testet positiv for coronavirus her seks dage efter, han første gang fik en positiv pcr-test.

Det skriver TV 2 Sport.

Reglerne ved EM lyder, at en spiller der har været ramt af coronavirus efter endt isolation skal aflevere to negative pcr-test.

Tidligere lød det, at en spiller tidligst kunne træde ind i turneringen 14 dage efter en positiv test, hvilket betød, at Jannick Green med sikkerhed gik glip af de to første gruppekampe.

Med de nye regler var der håb for, at han kunne være med fra start, men målvogteren kan altså endnu ikke teste negativ, oplyser sportschef Morten Henriksen.

Det betyder som udgangspunkt ikke, at Jannick Green definitivt misser årets EM. Han kan stadig godt rejse til Ungarn og deltage i turneringen senere.

Det kræver dog stadig flere negative test. Reglerne er nemlig således, at når spillerne ankommer til Ungarn, skal de testes to dage i træk. Disse skal selvsagt være negative.

Det var den 3. januar, Jannick Green testede positiv første gang og siden forlod landsholdslejren for at isolere sig.

'Jeg har forladt lejren og har isoleret mig selv fra andre. Jeg har det efter omstændighederne godt, og jeg håber, at jeg snart kan være med på banen igen,' skrev Jannick Green på de sociale medier den 6. januar.

Den positive coronatest kom som et chok for den danske EM-lejr, der dog indtil videre er gået fri for yderligere coronasmitte.

Nikolaj Jacobsen har både Niklas Landin og Kevin Møller med på målmandsposten. Om han vælger at skifte Jannick Green ud vides ikke. Landstræneren har tidligere udtrykt usikkerhed omkring, hvorvidt han har lyst til at få flere 'udefra' ind i boblen.