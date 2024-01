All inclusive-ferier, sol og Mythos i stride strømme. Sådan kender de fleste danskere Grækenland.

Men lørdag aften er det en helt anden udgave af grækerne, vi kommer til at se.

Lige nu er landets herrelandshold i håndbold nemlig ved at skrive historie. For første gang nogensinde har man kvalificeret sig til EM-slutrunden, hvor man møder Danmark i gruppespillet.

Men den almindelige græker er måske slet ikke klar over det.

Mikkel Hansen kan gå i fred i Grækenland, hvor meget få følger med i håndbold. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

For skulle Mikkel Hansen tage en tur ned af stræderne i Athen, ville ingen stoppe ham. Ingen ville kende ham. Håndbold er nemlig ikke spor populært sydpå, lyder det fra Kostas Chatzidimitriou.

Han er mediechef for det græske håndboldforbund og har en fortid som en af landets eneste håndboldjournalister.

»Genkendt på gaden? Haha, umuligt! Det ville ikke ske. Folk kender ikke engang vores spillere,« siger han med et smil til B.T.

Håndbolden fylder ikke meget i medierne, hvor fodbold, basketball, volleyball og vandpolo er foran.

Foto: Kostas Chatzidimitriou.

Kun tre hold i den græske liga er fuldtidsprofessionelle, men tingene er ved at ændre sig i græsk håndbold. Budgetterne vokser hos de største hold, og de bedste græske spillere er vendt tilbage til ligaen.

Foruden herrelandsholdet er U18-holdet og U20-holdet også begyndt at kvalificere sig til slutrunder. Udviklingen er i gang.

»Det er et stort øjeblik for os at være med her. Det kan være en ny start for græsk håndbold efter mange år. Vi håber også, at vi kan komme til VM i 2025. Det vil give os tid til at udvikle endnu mere,« siger Chatzidimitriou.

Men grækerne spiller også med en vis sorg, fortæller han. For kort inden EM mistede man profilen 28-årige Christos Mylonas til en skade i, hvad der skulle have været hans største øjeblik inden et karrierestop.

»Det er en drøm for mange af spillerne. De har ventet så mange år på den her chance. Men vi er meget kede af det på grund af Christos. Han er en af de vigtigste spillere i græsk håndbolds historie. Han besluttede at stoppe karrieren efter EM, men kort inden vi skulle afsted, fik han en korsbåndsskade. Det var en kæmpe drøm for ham. Vi savner ham meget. Et stort tab for os. Vi spiller for ham her i Tyskland,« lyder det.

Man er dog helt klar til at give alt mod Danmark.

»Vi møder verdens bedste hold, men det er en god mulighed for at se, hvad vi kan gøre på det her niveau. Når man spiller mod de bedste, bliver man også selv bedre. Hvem ved, hvad der kan ske? Vi spiller med vores hjerter.«

Grækerne tabte sin første EM-kamp til Portugal med 24-31. Nu venter en ny chance mod Danmark lørdag aften.