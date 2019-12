Hun havde svært ved at finde ordene. Og flere gange måtte hun trække vejret helt ned i maven.

»Jeg kunne hugge hovedet af mig selv over, at jeg ikke selv har modet til sidst.«

Sådan lød det fra en gråkvalt Louise Burgaard efter kampen mod Serbien. En kamp, der sluttede 26-26. Et resultat, Danmark ikke kunne bruge til noget, og dermed blev de sendt ud i mørket.

»Det er alt, hvad vi skal stå for. Det er simpelthen bare ikke godt nok. Jeg kommer ikke til at kunne sove de næste tre dage, det er jeg sikker på,« sagde Louise Burgaard, der heller ikke kunne holde tårerne tilbage.

Louise Burgaard var knust. Foto: Bo Amstrup Vis mere Louise Burgaard var knust. Foto: Bo Amstrup

Med omkring 20 sekunder igen kom bolden på danske hænder. Et mål var, hvad landsholdet skulle bruge for at vinde kampen og dermed holde OL-håbet i live.

Men det glippede, og kampen mod Serbien - hvor Danmark var i store problemer særligt i første halvelg - blev den sidste ved årets VM.

»Det er ikke de sidste 20 sekunder. Det er bare at tage chancen. Jeg laver nogle fucked up dårlige beslutninger i overtal, hvor jeg bare skal komme drønende på, som jeg er allerebedst til. Det er jo ikke de sidste 20 sekunder, vi taber kampen. Det er hele kampen. Det er alle de fejl, vi laver i løbet af kampen,« sagde Louise Burgaard.

Hun var ikke bare ked af det. Hun var også tydeligt vred. Frustreret. Skuffet.

»Vores forsvar har ellers stået mega godt. Og Sandra (Toft, red.)... vi kan ikke forvente mere af hende. Så kommer vi til at åbne for meget i midten til dem (serberne, red.), men når alt kommer til alt, synes jeg - igen - det er vores angrebsspil, der mangler. Der mangler skarpheden,« sagde Louise Burgaard, der også kaldte det samlede nederlag 'hundrede procent selvforskyldt'.

Hun tog en dyb indånding og kiggede alvorligt ned i jorden. For det er ikke kun slut ved VM. Der bliver heller ikke noget OL i 2020 for kvindelandsholdet.

»Jeg tror ikke helt, jeg har forstået, hvor store konsekvenser det her har, og hvor meget vi har tabt på gulvet,« sagde den triste profil og kunne ikke få flere ord frem.

»Vi skal være krigere. Jeg synes ikke, vi var nok krigere,« lød det fra Louise Burgaard.