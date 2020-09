Efter to år som sportschef i GOG har Torsten Laen sagt op for at søge nye udfordringer et andet sted.

Der kommer ikke til at være en sportschef i håndboldklubben GOG fremover.

Efter to år i sædet har klubmanden Torsten Laen sagt op, og GOG genbesætter ikke stillingen, oplyser klubben på sin hjemmeside.

- Jeg har fået et tilbud, der passede godt sammen med familielivet nu, og derfor følte jeg, at det var det rigtige tidspunkt for mig at sige farvel til GOG, selv om jeg har nydt min tid som sportschef, siger Laen til hjemmesiden.

Det tilbud er en stilling som rådgiver i Håndbold Spiller Foreningen, som har præsenteret Laen på sin hjemmeside.

Torsten Laen indledte karrieren i GOG fra 1999 til 2007, inden han vendte tilbage og afsluttede sin aktive karriere i klubben fra 2016-2018.

Herefter hoppede han ind på klubbens kontorer i en skræddersyet stilling som sportschef.

Den stilling nedlægges, og Torsten Laens arbejdsopgaver bliver i stedet fordelt ud på andre ansatte i administrationen.

Hos GOG ærgrer direktør Kasper Jørgensen sig over at sige farvel til Laen, der havde sidste arbejdsdag mandag.

- Torsten er en rigtig klubmand, som både begyndte og afsluttede sin aktive karriere i GOG, og der er ingen tvivl om, at hans hjerte er gult.

- Nu går han nye veje, og selv om vi er enormt kede af, at det er slut, ønsker vi Torsten alt muligt held og lykke i fremtiden, sig han til hjemmesiden.

/ritzau/