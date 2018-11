Anders Eggert scorede 13 gange for Skjern, men alligevel snuppede GOG sejren med et mål i sidste sekund.

GOG var bagud i det meste af kampen, men da de 60 minutter var færdigafviklet stod fynboerne som vindere med 30-29 ude mod Skjern i herrernes håndboldliga.

Med 13 mål - heraf 11 på straffekast - gjorde Anders Eggert ellers sit til, at Skjern kunne tage sejren, men GOG var bedst i slutfasen og vandt på en straffescoring af 19-årige Frederik Bo Andersen i sidste sekund.

Det var timing af høj klasse af GOG. Det fynske hold førte 6-5 efter ti minutter, men det skulle også blive den sidste fynske føring, inden kampuret stod på 60 minutter.

Efter en lige indledning fik Skjern større overtag, som første halvleg skred frem, og det kulminerede med føringen på 17-12 kort før pausen.

GOG fik dog tanket lidt selvtillid med to sene mål, der reducerede stillingen til 14-17 halvvejs.

I anden halvleg smuldrede Skjerns føring stille og roligt, selv om Anders Eggert satte den ene bold efter den anden i kassen på straffekast.

Ved stillingen 27-27 efter 50 minutter missede han imidlertid sit forsøg, og det samme skete for ham ved stillingen 28-28 seks minutter senere. Det skulle blive afgørende i den målfattige slutfase.

Skjern havde bolden i det sidste minut og tog en timeout med 30 sekunder tilbage, men Jesper Konradsson skød på stolpen med 10 sekunder tilbage, da han forsøgte at afgøre kampen.

I stedet slog GOG kontra og fremskaffede et straffekast, som Frederik Bo Andersen udnyttede sikkert.

Med sejren ligger GOG nummer tre i ligaen med 19 point for 13 kampe. Aalborg og Bjerringbro-Silkeborg, der begge vandt tidligere onsdag, fører an med henholdsvis 22 og 21 point.

TTH Holstebro har 18 point på fjerdepladsen.

Det tabende hold for Skjern betalte endnu en gang prisen for et stramt program med mange Champions League-kampe. Det forsvarende mesterhold ligger blot nummer syv med 14 point.

/ritzau/