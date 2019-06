GOG tabte søndag den afgørende finale til Aalborg Håndbold og missede dermed det første DM-guld siden 2007.

For tre dage siden var GOG millimeter fra at kunne kalde sig dansk mester, men søndag måtte den fynske klub se det hele smuldre, da Aalborg tog sejren i den tredje og afgørende DM-finale i herrehåndbold.

Selv om en del GOG-fejl sneg sig ind undervejs i kampen, mener træner Nicolej Krickau, at det udelukkende er Aalborgs fortjeneste, at guldet kom til Nordjylland.

- Vi må bare kreditere Aalborg for en fantastisk præstation i de sidste to kampe.

- Deres angrebsspil har simpelthen bare været på et for højt niveau, til at vi kunne administrere det. I dag (søndag, red.) var der ikke noget at gøre, der var Aalborg bare for gode.

- Vi havde vores mulighed i torsdags, og den var meget tæt på at tippe vores vej, men vi må bare kreditere Aalborg for en meget flot sæson, siger GOG-træneren.

GOG indledte ellers finaleserien med en 33-30-sejr på udebanen i Aalborg. Dermed kunne klubben nøjes med uafgjort i den anden kamp i Gudme.

Og champagnepropperne var også lige ved at springe på Sydfyn torsdag, da der med tre sekunder tilbage af kampen stod 31-31. Men i de sidste sekunder scorede Aalborg og sikrede den tredje og afgørende finalekamp.

Derfor var skuffelsen for alvor at spore blandt GOG-spillerne.

- Det er okay at være skuffet. Vi er stadig meget stolte af, at vi er nået hertil. Vi skal nok vinde noget på et tidspunkt, siger Krickau.

GOG vandt senest DM-guld i 2007. Siden har klubben været igennem en konkurs og er blevet bygget op på ny.

