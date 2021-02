Håndboldholdet GOG fik tirsdag sat tålmodigheden på prøve.

Mandskabet skulle have været på en kort tur på få timer i chartret fly hjem fra en håndboldkamp i Nordmakedonien, men det gik hen og blev en noget langstrakt og kaotisk omgang, da deres fly måtte mellemlande to gange og fik forlænget turen til Danmark.

Således var GOG tirsdag på udebane i EHF European League for at møde Eurofarm Pelister i gruppespillet, og både på banen og hjemturen gik det hele galt.

Nicolej Krickau var en af dem, der blev forsinket med mange timer grundet tågen i Odense.

Det danske mandskab tabte med 31-32, og det var planen, at nederlaget hurtigt kunne fordøjes med afgang mod Danmark klokken 01 samme nat.

Den tur blev imidlertid rykket til morgenen efter heftig tåge i Odense, hvor flyet skulle lande i Hans Christian Andersen Airport, så holdet fik sig i stedet nogle timer på øjet på hotellet i stedet for turen hjem midt om natten.

Klokken 9.30 var der så på ny afgang, og det lykkedes at komme afsted, men propelflyet var så hårdt ramt af modvind, at det måtte nødlande ikke bare én, men to gange, i Budapest og i Leipzig, for at tanke op.

Og som om det ikke var forstyrrende og irriterende nok, betød den fortsatte tåge i Odense, at holdet måtte lande i Aalborg og køre i bus mod slutdestinationen Odense.

»Jeg er glad for, at spillerne fik nogle timers søvn natten til onsdag, men det var ikke alle familiefædre, der var lige populære, da de kom hjem sent onsdag aften,« konstaterer GOG-cheftræner Nicolej Krickau ifølge Fyens.dk efter den 12 timer lange tur hjem til Danmark.

