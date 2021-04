Det blev ikke til en semifinaleplads for GOG i European League efter et nederlag på fem mål i Polen.

En alt for lille sejr på tre mål i den første kamp mod polske Wisla Plock i kvartfinalen af European League blev kostbar for håndboldherrerne fra GOG.

Tirsdag aften tabte fynboerne returkampen i Polen med 26-31, og dermed bliver det danske hold ikke deltager i den afsluttende Final 4-turnering.

GOG var foran med otte mål i anden halvleg af det første opgør, men en sløj periode førte til, at polakkerne fik pyntet gevaldigt på resultatet.

Derfor var udgangspunktet også noget sværere til kampen i Polen, men Nicolej Krickaus mandskab så længe ud til at kunne holde føringen.

Selv om polakkerne var hurtigst ude af starthullerne tirsdag, hægtede danskerne sig hurtigt på og kom til pause med 13-13.

GOG har for vane at lave mange mål, men angrebet klikkede ikke på samme måde, som man har set tidligere i sæsonen.

Til gengæld fungerede forsvaret ganske udmærket, og det holdt Plock på 13 scoringer halvvejs.

Tremålsføringen var intakt, men det vedblev den ikke at være efter pausen.

Plock fik åbnet en føring på et par mål, og da holdene gik ind til de sidste ti minutter, lå forskellen og vekslede mellem to og tre mål.

Med 30-27 fra den første kamp blev reglen om udebanemål også et tema. Og det var ikke til GOG's fordel i den lidt lavere scorende returkamp. Dermed måtte danskerne givetvis kun tabe med to mål, med mindre man nåede op på mindst 27 scoringer.

Desværre gik GOG's angrebsspil i stå i den afgørende fase, og det begyndte at se sort ud, da man kom bagud 23-29 med mindre end fem minutter igen.

Danskerne fik alligevel en sidste mulighed for at komme på 27-30 med et sidste angreb og dermed tvinge opgøret ud i forlængelse. Det glippede dog, og polakkerne scorede i stedet i et tomt mål.

/ritzau/