Ærlig snak.

30-37-nederlaget på hjemmebane til Barcelona er umuligt at vende for GOG.

Medmindre, der sker mirakler i næste uges returopgør, bliver Champions League-kvartfinalen endestationen, lyder konklusionen fra fynboerne.

»Det er utopisk. Vi går derned med en risikovillig tilgang, og vi skal levere en god præstation og se, om de kommer klar til kamp. Men udgangspunktet er, at det selvfølgelig er fuldstændig umuligt,« lyder det direkte fra GOG-træner Nicolej Krickau efter torsdagens opgør i Odense.

Samme overbevisning har rutinerede Morten Olsen.

»Vi kan godt skabe et resultat i Barcelona, men vi går ikke videre herfra. Det havde vi nok indstillet os på inden, men vi ville gerne presse dem mere i den første kamp. Vi er ikke på toppen, som vi var i efteråret. Med det niveau, vi havde der, havde vi vundet på hjemmebane, tror jeg. Men vi må bare anerkende, at vi er lidt under det niveau lige nu,« lyder det fra Olsen.

GOG prøvede at mindske nederlaget i de døende minutter, men i stedet fik Champions League-favoritterne fra Barcelona udvidet forspringet.

»Det er uheldigt. Vi blev nødt til at satse, og så lavede de nogle gode forsvarsaktioner, der gjorde sejren større for dem,« siger Olsen.

»Overordnet set er de for dygtige til at for alvor at være tæt på. Alligevel er det de sidste tyve sekunder, der afgør, at det bliver et nederlag på syv i stedet for fire. Men det er også den kynisme, de har, som vi også normalt har, når vi har overskud. Vi møder et bedre hold,« lyder det ærligt fra træner Krickau.

GOG møder Barcelona næste torsdag, men allerede søndag er der ligakamp i slutspillet mod BSH. GOG er allerede sikret en plads i DM-semifinalen.

Du kan læse B.T.s karakterer fra 30-37-nederlaget her.