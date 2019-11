Håndboldklubben GOG trak sig sejrrigt ud af det traditionsrige opgør mod KIF Kolding med tre mål.

Håndboldherrerne fra GOG er ved at finde fodfæste i ligaen igen efter tre nederlag på stribe.

Tirsdag aften tog fynboerne fra udekampen mod KIF Kolding med en sejr på 28-25, i et opgør hvor GOG-profilen Lasse Møller blev topscorer med ti mål.

Sejren i opgøret mellem de to traditionsklubber betyder, at GOG nu har vundet de seneste to kampe i Primo Tours Ligaen.

Efter 11 kampe har GOG 12 point ligesom Bjerringbro-Silkeborg og Sønderjyske i den tætte topstrid, mens Ribe-Esbjerg, Skjern og TTH Holstebro har 13. Der er fem point op til Aalborg Håndbold på førstepladsen.

Omvendt kæmper KIF Kolding fortsat for at komme væk fra bunden for anden sæson i træk. Koldingenserne er på 12.-pladsen med seks point.

GOG-spillerne kom ind til kampen med søndagens Champions League-kamp mod Kristianstad i benene og udsigt til en udekamp i Rusland lørdag.

Til trods for det tætte kampprogram viste GOG stor skarphed i begyndelsen af tirsdagens opgør. Efter fire minutter stod det 3-0 til gæsterne, og to minutter senere scorede Emil Jakobsen til 5-1.

Perioden blev fulgt af en stribe GOG-fejl, og midtvejs i anden halvleg udlignede KIF Koldings Mattias Thynell til 7-7.

GOG trak igen fra og gik til pause foran 15-12 efter en scoring af Emil Lærke, og sådan fortsatte det i anden halvleg.

Tre hurtige mål bragte gæsterne foran 18-13, og samtidig tog den erfarne målmand Søren Haagen flot fra i målet med flere gode redninger.

Kampen bølgede herefter frem og tilbage, og mod slutningen formåede KIF Kolding at skabe spænding om udfaldet.

Frederik Gustavsson reducerede til 23-26 tre minutter før tid, og kort efter bragte Arni Bragi Eyjolfsson hjemmeholdet endnu tættere.

Men GOG's Lasse Møller satte en stopper for Koldings tilnærmelser og sørgede for anden GOG-sejr i træk i ligaen.

/ritzau/