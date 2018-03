Fynske GOG henter Gummersbach-spilleren Josef Pujol som erstatning for Gøran Søgard Johannessen.

Gudme. Håndboldklubben GOG har kigget mod Bundesligaen for at lukke hullet på playmakerposition forud for den kommende sæson.

Når norske Gøran Søgard Johannessen skifter til Flensburg-Handewitt til sommer, bliver han afløst af den svenske playmaker Josef Pujol, der nu spiller for tyske Gummersbach.

- Jeg valgte at skrive kontrakt med GOG, fordi det er en klub med ambitioner om at være med i toppen af ligaen og kæmpe om medaljer, siger Josef Pujol til GOG's hjemmeside.

- Samtidig har jeg fået et godt indtryk af Nicolej Krickau som træner, og jeg tror på, at jeg kan udvikle mig og få succes både personligt, men også med klubben, lyder det fra den 26-årige playmaker.

Nicolej Krickau har i flere år har et godt øje til Pujol.

- Vi er rigtig glade for at få tilknyttet Josef Pujol til vores trup. En spiller, jeg har fulgt de sidste 4-5 år. Det er ingen hemmelighed, at vi på denne position har været ekstremt grundige i vores rekrutteringsproces.

- Dels fordi playmakerpositionen jo altid er afgørende, men også fordi vi har skullet finde det rigtige match til vores nye stregspilsteam, siger GOG-træneren.

Pujol har i en årrække spillet for svenske Hammarby. I 2016 skiftede han til norske Elverum, hvor det blev til Champions League-kampe og et norsk mesterskab. I sommer gik turen så til Gummersbach.

GOG fører herrernes grundspil med to runder tilbage.

/ritzau/