GOG mistede i sommer flere store profiler, men i den fynske klub står talenterne i kø for at tage over. Klubben er klar til DM-finalen for første gang i 11 år.

Engang var GOG nærmest fast deltager, når håndboldsæsonen kulminerede med finaler og medaljeuddeling, men efter konkursen i 2010 har armbevægelserne været mindre i Gudme og omegn.

Derfor var jublen og lettelsen også enorm, da sydfynboerne torsdag spillede sig i finalen mod Aalborg ved at slå Skjern i den tredje og afgørende semifinale. Den første finale spilles søndag eftermiddag.

Efter 11 år er GOG tilbage i den position, man tidligere havde abonnement på.

- Den forløsning, vi fik ved at vinde semifinalen, er noget, vi har længtes efter i mange år, siger klubbens direktør, Kasper Jørgensen.

At GOG skulle spille med om guldet i denne sæson, var der ellers ikke meget, der tydede på, da klubben sidste sommer tog afsked med en kvartet af markante navne.

De norske landsholdsprofiler Magnus Jøndal og Gøran Johannessen smuttede til Flensburg-Handewitt. Torsten Laen stoppede karrieren. Henrik Jacobsen tog til fransk håndbold.

Men nye profiler er trådt frem og har overtaget styringen.

- Selv om der var ikke mange, der levnede os en chance, troede vi selv på vores muligheder. Vi vidste, at de næste var klar til at tage over, siger Kasper Jørgensen.

Og det er sådan, det foregår i klubben, der har et tæt samarbejde med Skolerne i Oure og har årtiers tradition for at udvikle storspillere.

Man er indstillet på at miste profiler med jævne mellemrum og sørger for at have nye folk, der er klar til at træde til.

- Vi har valgt det her som en bevidst strategi. Det er vores måde at arbejde på. Og selvfølgelig kan vi også gøre det i fremtiden, siger Kasper Jørgensen.

På mange måder er GOG's succes en lille solstrålehistorie efter konkursen og tvangsnedrykningen til den tredjebedste række for blot ni år siden.

- Vores verdensopfattelse er, at vi er en topklub. Men det har været en meget lang vej. Vi plejer at sige, at vi med konkursen fik klubben tilbage, siger sportschef Torsten Laen.

Som aktiv spillede han i GOG både før og efter den skelsættende fallit.

- Vi fik snakket om, hvad det er for nogle værdier, vi har. Og der spiller vores talentarbejde en central rolle, forklarer han.

På det nuværende hold er Niclas Kirkeløkke og Lasse Møller de mest fremtrædende produkter af talentstrategien. Men de er i klubben på lånt tid.

Kirkeløkke skifter til tysk håndbold til sommer. Møller gør det samme efter næste sæson.

Men i klubben er der en fast overbevisning om, at man på ny kan erstatte tabet af de største profiler. Unge folk skal igen kastes ud på dybt vand, og et nyt kuld er allerede ved at blive spillet ind.

- Vi har tre førsteårs seniorer, der nu står i en DM-finale. Hvilke andre steder i Danmark kan man det, siger Torsten Laen.

GOG ville dog ikke være GOG, hvis man stillede sig tilfreds med "blot" at udvikle talenter.

Klubben vandt det danske mesterskab syv gange mellem 1992 og 2007 og banker fortidens vinderkultur ind i hovederne på de unge.

- Du kan være nok så stort et talent, men du skal også lære at vinde. Det skal ikke være proces, det hele. Spillerne skal turde og kunne afgøre kampene, siger Torsten Laen.

Den første DM-finale mellem Aalborg og GOG begynder søndag klokken 16 i Gigantium.

/ritzau/