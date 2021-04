Sæsonen spidser til for GOG, som drømmer om tre titler, men som også erkender risiko for energitab.

Det fynske håndboldflagskib GOG jagter både en plads i European Leagues Final 4-stævne og avancement fra sin indledende gruppe i Herre Håndbold Ligaens slutspil. Dertil kommer Final 4-stævnet i pokalturneringen i juni.

De mange nøglekampe de kommende uger kan tære på kræfterne, men fynboerne har ikke i sinde at prioritere den ene turnering højere end den anden.

Det siger GOG's cheftræner, Nicolej Krickau, forud for tirsdagens første kvartfinale i European League mod polske Wisla Plock.

- Tidligere i sæsonen har vi haft enkelte momenter, hvor vi kunne pause nogle folk, men det kan vi ikke tillade os længere. Når vi både er i en europæisk kvartfinale og i gang med slutspillet, så er vi jo nødt til at gå all-in på det hele. Så må vi se, hvor langt det rækker.

- Vi håber så, at den belastning, der er nu, og som vil være endnu større med Final 4-kampe i European League, kan blive modarbejdet af motivationen i at være med i så store kampe, siger Krickau.

Han er indforstået med, at der er en risiko for, at kræfterne kan slippe op.

- Vi håber, at vi kan gå hele vejen i det hele, men realistisk set kommer det til at have nogle omkostninger, hvis vi skal spille fire kampe mere i European League.

- Det havde også været nemmere i forhold til DM-slutspillet bare at sælge de to kvartfinaler mod Wisla Plock, men det gør man jo ikke som sportsmand.

- Det ligger ikke til os at skulle prioritere. Vi er med på, at det har en omkostning, men det er en omkostning, som vi alle er med på at betale. Og så må vi rykke lidt tættere sammen i bussen, hvis der er brug for det, siger den 34-årige GOG-træner.

Han forventer to svære kampe mod Wisla Plock, der de seneste ni sæsoner er blevet nummer to i den polske liga efter stærke Kielce. Krickau kalder polakkerne for favoritter i dobbeltopgøret.

- Der er meget, som skal gå vores vej, for at vi går videre. Wisla Plock har et meget stærkt hold fyldt med spillere, der har prøvet rigtig meget. De har eksempelvis Mirsad Terzic, som har stået i forsvaret i Veszprem i ti år, mens de havde Europas måske bedste backforsvar op gennem 2010'erne.

- Plock er et hold med rigtig meget fysik, men jeg sidder alligevel med en fornemmelse af, at vi har en god mulighed. Plock er måske favoritter, men vi har noget fart og nogle andre ting, som kan gøre ondt på dem. Så vi jagter da drømmen om at deltage ved Final 4, siger Nicolej Krickau.

Foruden de forestående kampe i Europas næstbedste klubturnering og slutspilskampene i Herre Håndbold Ligaen venter også et Final 4-stævne i den danske pokalturnering som afslutning på sæsonen.

19. juni skal fynboerne møde Aalborg i den ene semifinale, mens pokalfinale og bronzekamp finder sted dagen efter.

/ritzau/