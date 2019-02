Med seks sekunder tilbage af opgøret udlignede GOG's Lasse Kjær Møller til 21-21 i topkampen mod Aalborg.

Håndboldherrerne fra GOG forsvarede førstepladsen i landets bedste række med uafgjort ude mod Aalborg.

Lørdagens topkamp mellem ligaens nummer et og to endte 21-21 efter en sen udligning fra fynboernes Lasse Kjær Møller med seks sekunder tilbage af opgøret.

De to mandskaber var senest i ligaaktion i slutningen af december, hvor Aalborg måtte aflevere førstepladsen efter et nederlag på udebane til Skjerns regerende mestre.

Lørdag fik nordjyderne en suveræn start mod GOG, og efter ti minutter kunne højrefløjen Mark Strandgaard bringe hjemmeholdet foran med 5-1, da han passerede den tidligere Aalborg-keeper Ole Erevik.

En lang række tekniske fejl og unødvendige boldtab fra Aalborg-spillerne blev i den efterfølgende periode straffet af GOG, og fynboerne havde syv minutter senere udlignet til 6-6.

Værterne løftede sig frem mod pausen og kunne gå i omklædningsrummet efter første halvleg med en føring på 11-8.

En stærk GOG-start på anden halvleg resulterede i en udligning til 13-13, og holdene fulgtes ad frem til afslutningen - dog ofte med en etmålsføring til Aalborg.

Kun en enkelt gang i hele kampen var GOG foran. Det var ved 19-18 efter 52 minutters spil.

Med godt et minut tilbage scorede Sebastian Barthold til 21-20 for værterne, og da GOG misbrugte den efterfølgende chance, begyndte det at ligne en Aalborg-sejr.

Men der blev dømt overtrådt, da værterne forsøgte at cementere sejren, hvilket gav GOG en sidste chance for at få point med fra det nordjyske.

Bolden havnede hos Lasse Kjær Møller, der forsøgte med et skud fra distancen. Det endte bag Aalborg-målmand Mikael Aggefors, og dermed endte opgøret 21-21.

GOG topper Herre Håndbold Ligaen med 30 point foran Aalborg med 29.

Tidligere på lørdagen vandt Skanderborg med 26-21 ude over Sønderjyske, mens Århus på hjemmebane slog Ribe-Esbjerg 25-23.

Skanderborg, Sønderjyske og Århus befinder sig alle i top-8, der efter grundspillet kvalificerer sig til slutspillet. Ribe-Esbjerg har på niendepladsen fire point op til Sønderjyske på ottendepladsen.

