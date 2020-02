GOG fik momentum på rette tidspunkt mod BSH og avancerede til andenpladsen med den syvende ligasejr i træk.

GOG er fortsat det eneste hold i herrernes Primo Tours Ligaen, der har gjort rent bord med sejre i 2020.

I tirsdagens topkamp hjemme mod Bjerringbro-Silkeborg Håndbold (BSH) snuppede den fynske klub den syvende ligasejr i træk og ottende, hvis man tager alle turneringer med.

Efter en tæt og intens duel trak GOG det længste strå med 32-29.

Klubberne lå side om side i tabellen inden kampen, men med sejren avancerede GOG til andenpladsen med 30 point for 22 kampe. BSH bliver på fjerdepladsen med 27 point. Mellem dem har TTH Holstebro 29 point.

Kampen var fra start lige så jævnbyrdig, som man kunne forvente ud fra stillingen, og tilskuerne i den udsolgte han i Gudme fik også mål i en lind strøm. Således stod det 6-6 allerede efter ni minutter.

Paradoksalt var det kun GOG's Lasse Møller - ligaens næstmest scorende i sæsonen - der havde svært ved at finde nettet i indledningen. Han misbrugte sine første tre forsøg og måtte vente 23 minutter med at komme på tavlen.

BSH-fløjen Johan Hansen var derimod træfsikker fra start. Han fandt vej til målet syv gange i første halvleg, men fem af gangene var det dog på straffekast.

Dem havde GOG to af i første halvleg, men Emil Jakobsen misbrugte begge. Siden brændte han det tredje i træk.

Det var en af grundene til, at GOG kun havde én føring i første halvlegs sidste kvarter. Fynboerne var ellers begunstiget af, at BSH blev ramt af hele fem tominuttersudvisninger mod GOG's ene i de første 30 minutter.

Ingen af holdene formåede at skabe afstand, og BSH's enkelte føringer på to mål var de største i en halvleg, som udeholdet endte med at føre med 17-16.

Fra anden halvlegs begyndelse fandt Lasse Møller for alvor melodien. Med tre GOG-mål i træk på to minutter fik han bragt balance til 22-22, efter at BSH havde været i front med to mål flere gange.

Nu havde GOG momentum, og Emil Jakobsen sørgede for hjemmeholdets hidtil største føring ved 25-23. BSH tog timeout og gjorde det kort efter til 25-25.

Men derfra var GOG bedst. Lasse Møller, der blev vital med otte mål og otte assister, brød et BSH-angreb, så GOG med seks minutter tilbage kunne bringe sig på 29-27.

GOG-keeper Viktor Gísli Hallgrímsson kronede en generel stærk kamp med flere redninger i slutfasen og var en stor grund til, at hjemmeholdet trak fra, da det hele skulle afgøres.

/ritzau/