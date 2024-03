GOG var minimum en klasse bedre end ligaens nummer to, Fredericia, som fik sjældne tæsk på hjemmebane.

Det er uhyre sjældent, at Fredericia Håndboldklub får hug på hjemmebane. Men sådan endte det lørdag eftermiddag, da GOG kom på besøg.

De forsvarende danske mestre fra det sydlige Fyn var mindst en klasse bedre end ligaens nummer to og vandt med 37-31.

Allerede efter et kvarter var en fynsk føring på fem mål etableret, og uanset hvad Fredericia forsøgte at bringe til bordet, så blev det afvist af gæsterne.

GOG spillede hurtigt og tålmodigt og lignede et hold, der har fundet formen før næste uges møde med FC Barcelona og den efterfølgende weekends Final 4 i pokalturneringen. Fredericia havde ganske enkelt ikke en chance.

Det ændrer dog ikke på, at klubben fortsat er på andenpladsen i herrernes liga, men der er nu fem point op til Aalborg Håndbold på førstepladsen. Uden Mikkel Hansen vandt nordjyderne lørdag med 33-27 over TTH Holstebro.

GOG bevæger sig fra femtepladsen op på fjerdepladsen efter lørdagens sejr, som altså kom i hus efter en meget, meget helstøbt indsats.

Fra kampens indledning var Emil Madsen som vanligt flyvende i en velsmurt offensiv, som angreb efter angreb skilte værternes forsvar ad.

Offensivt forsøgte Fredericia-træner Gudmundur Gudmundsson sig med flere forskellige opstillinger i løbet af det første kvarter, men intet fungerede.

Heller ikke det syv mod seks-spil, som Fredericia ofte vender sig imod, når der er problemer, virkede mod et bevægeligt og aggressivt GOG-forsvar. Og så stod Tobias Thulin i øvrigt til topkarakter i det fynske mål.

GOG var flere skridt foran gennem hele første halvleg og gik til pause med en føring på 20-12.

Fredericia har ofte stor hjælp af et meget medlevende publikum, men selv om takten også i anden halvleg blev slået an på trommen i hjørnet af hallen, så fik GOG ikke meget modstand fra lægterne.

Publikum måbede over de lokale heltes tandløse indsats. Med stor styrke fortsatte GOG med at køre Fredericia over, og føringen nåede på et tidspunkt op på 12 mål.

Fredericia begyndte i det sidste kvarter at spille mere frit, ligesom man satsede mere offensivt i forsvaret. Det hjalp en smule på problemerne, og hullet til GOG skrumpede - dog ikke tilstrækkeligt.

Bjerringbro-Silkeborg vandt lørdag med 26-25 over Sønderjyske, mens Ribe-Esbjerg slog Lemvig-Thyborøn med 32-30.

