Efter fire år i TTH Holstebro vender Kasper Kildelund tilbage til GOG, hvor flere fra hans familie har job.

Gennem årtier har efternavnet Kildelund rimet på håndboldklubben GOG, og fra den kommende sæson kan de gulblusede igen spille bolden ud på højrefløjen til en Kildelund, nemlig Kasper.

Således stopper Kasper Kildelund efter denne sæson i TTH Holstebro for at tiltræde i GOG på en treårig kontrakt, oplyser den fynske klub på sin hjemmeside.

Den 25-årige Kildelund skiftede den modsatte vej for fire år siden.

- Det er lige i GOG's ånd, at Kasper vender tilbage efter at have været ude for at hente erfaring i anden klub. Han har GOG-dna, og han har fået mere hår på brystet, så nu er det hans tur til at lære fra sig til de unge i GOG, siger GOG-direktør Kasper Jørgensen.

Kasper Kildelunds far er Søren Kildelund, der i en årrække var en stor spiller i GOG. Det samme var tilfældet med onklen Niels Kildelund. Både faren og onklen arbejder fortsat i GOG, hvilket i øvrigt også hans mor og tante gør.

GOG ligger aktuelt nummer seks i herrernes håndboldliga, mens TTH er på andenpladsen. Der er dog kun tre point imellem de to klubber.

/ritzau/