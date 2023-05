Gennem seks år har Nicolej Krickau tegnet stregerne i GOG, men efter denne sæson er han fortid i klubben.

Den danske mesterklub oplyser tirsdag på sin hjemmeside, at en udenlandsk klub har købt træneren fri af kontrakten på Sydfyn.

Klubben, der har haft pungen oppe af lommen, er den nordtyske storklub SG Flensburg-Handewitt. Det bekræfter klubben på sin hjemmeside.

Nicolej Krickau har underskrevet en kontrakt, der gælder i de kommende tre år.

- Det er en stor ære at blive en del af Flensburg-Handewitt, og jeg er utrolig stolt af at skulle påtage mig ansvaret som cheftræner her, siger Krickau til Flensburg-Handewitts hjemmeside.

Nicolej Krickau følger dermed efter Simon Pytlick og Lucas Jørgensen, der også skifter fra GOG til Flensburg-Handewitt den kommende sommer.

Nordtyskerne har været på jagt efter en træner, siden de fyrede træner Maik Machulla tidligere i år.

I GOG er direktør Kasper Jørgensen glad for det arbejde, Nicolej Krickau har leveret, siden han kom til fra Skanderborg.

- Vi har været utrolig glade for Nicolej fra første dag, siden han kom til Gudme i sommeren 2017, og det har været det perfekte match, siger GOG-direktør Kasper Jørgensen.

- Vi var ikke i tvivl om, at vi havde fået endnu et stort talent, da vi indgik aftalen, og resultaterne taler for sig selv. Det, som Nicolej har præsteret i GOG, har været enestående, så derfor får han også enestående tilbud udefra, og det er et af dem, som han nu følger, siger Kasper Jørgensen.

Nicolej Krickau førte i sidste sæson GOG til det første danske mesterskab i mange år, og i denne sæson har klubben nået Champions Leagues kvartfinale.

/ritzau/