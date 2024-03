GOG måtte se sig slået, da klubben i en hektisk kulisse torsdag aften mødte Vezprem fra Ungarn.

GOG løb torsdag aften ind i overmagten, da klubben var på besøg hos Veszprem i Champions League og tabte med 31-34.

På sin intense hjemmebane var den ungarske storklub en tand bedre end fynboerne, der måske var en smule prægede af, at de i weekenden spillede to kampe på to dage, da de vandt den danske pokalturnering.

Det hårde program havde fået GOG-trænerteamet til at efterlade Anders Zachariassen og holdets vel nok største stjerne Emil Madsen derhjemme, så de kunne puste en smule ud. De kunne formentlig have gjort en fynsk forskel.

Hos Veszprem spillede danske Mike Jensen en rigtig god kamp. Keeperen er for nylig skiftet til den ungarske klub fra portugisiske Benfica, og han diskede op med en redningsprocent på godt 34 og sågar et par scoringer.

Nederlaget betyder, at GOG forbliver på ti point, hvilket er nok til en placering som femmer i gruppen. Meget skal gå galt, hvis ikke fynboerne skal slutte blandt de seks bedste, som indløser billet til knockoutfasen.

Fraværet af Emil Madsen betød, at meget af det offensive ansvar var lagt på skuldrene af Aaron Mensing, der i Madsens fravær var den klart største trussel i fynboernes bagkæde.

Og storskytten gjorde, hvad han kunne. Med fire mål inden for det første kvarter var han afgørende for, at GOG holdt snor i værterne, som dog havde mere kvalitet at byde ind med i bredden.

Derfor var Veszprem konstant et skridt eller to foran. GOG kunne ikke for alvor sætte en stopper for den ungarske målmaskine, og da Mike Jensen kom på banen efter et kvarter, gjorde han livet endnu sværere for gæsterne.

Efter pausen var GOG kortvarigt ved at spille sig tilbage i kampen. Værterne sløsede pludselig helt enormt meget i angrebsspillet, men efter en opsang fra Momir Ilic på bænken, satte de igen skik på det og trak fra.

Særligt den franske stjerne Nedim Remili tog taktstokken i hånden og sørgede for at udspille det danske forsvar flere gange undervejs i halvlegen.

/ritzau/