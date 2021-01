Venstre fløjen Emil Jakobsen har været sendt i isolation siden fredag på grund af en positiv coronatest – men nu er der godt nyt i den danske VM-lejr i Kairo.

Den lynhurtige GOG-spiller er nemlig blevet testet negativ. Det oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF) på Twitter.

Derfor begynder det nu at lysne for Emil Jakobsen, der står til at få sin slutrundedebut i Egypten.

Men han har dog endnu ikke fået tilladelse til at støde til holdkammeraterne i VM-boblen på Hotel Marriott.

»De danske spillere og ledere ved VM i Egypten tester alle negative. Emil Jakobsen tester ligeledes negativ. Emil skal dog testes yderligere, før han kan vende tilbage til træning og kampe,« skriver DHF på Twitter.

Den positive nyhed kommer samme dag, som garderingen Magnus Bramming efter planen skal støde til landsholdet i Egypten.

DHF meddelte således søndag aften, at TTH-spilleren mandag ville ankomme til Kairo på grund af usikkerheden omkring Emil Jakobsen.

Ifølge B.T.s oplysninger fløj Magnus Bramming fra Danmark mandag morgen, og han er altså dermed på vej til den egyptiske hovedstad.