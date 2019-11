Mikkel Hansen var tilbage hos PSG, som gennembankede Aalborg i Paris i Champions League i håndbold.

Aalborg Håndbold kom ned på jorden i Champions League, da det danske mesterhold lørdag besøgte Paris.

Her tog Paris Saint-Germain imod med Mikkel Hansen i et comeback, og det franske storhold sagde tak for besøget ved at banke de danske gæster med 37-24.

Aalborg mødte ellers op med selvtillid efter den imponerende sejr senest over Flensburg-Handewitt. Den var Aalborgs fjerde sejr i turneringen i denne sæson, men det danske mandskab havde nok trods alt ikke budgetteret med at tage til Paris og vinde.

Efter nederlaget topper Barcelona og PSG for seks kampe gruppe A med ti point hver, mens Aalborg har otte point i gruppen, hvor Aalborg har fokus på sjettepladsen, der giver videre avancement.

Aalborg kom ellers godt i gang og var også foran 4-2. Holdet var godt med i det første kvarter til 7-7, og Tobias Ellebæk udlignede til 8-8.

Mikkel Hansen blev sendt på banen efter netop et kvarter og gjorde comeback på håndboldbanen, efter at han har været ude med den hjernerystelse, han pådrog sig i midten af september.

Hansen scorede for første gang i kampen, da han øgede til 11-9, og verdensstjernen diskede op med fire mål i sidste halvdel af første halvleg.

Benjamin Jakobsen reducerede til 10-11, men derefter gik det galt for det danske mandskab, og PSG skruede tempoet i vejret og gik til pause foran 18-11.

Mikkel Hansen var da også med fra første fløjt i anden halvleg, hvor norske Sander Sagosen bragte PSG på 19-11. Det blev også hurtigt 20-11 og 21-11, og en ordentlig øretæve lurede.

Henrik Møllgaard reducerede til 15-28 med et kvarter igen, og derfra var der intet at stille op.

Mikkel Hansen fik tiltrængte minutter i benene på håndboldbanen, og den danske profil scorede seks mål på otte forsøg.

/ritzau/