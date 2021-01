Der er endnu engang godt nyt fra den danske VM-lejr, hvor alle er blevet coronatestet.

'De danske spillere og ledere ved VM i Egypten tester alle negative - heriblandt også Magnus Bramming, der nu er spilleberettiget.' skriver Dansk Håndbold forbund inden aftenens kamp mod Argentina.

Det danske landshold afventer fortsat svar på, om Emil Jakobsen kan slutte sig til truppen.

'Der forventes svar på Emil Jakobsens test i morgen onsdag,' skriver DHF.

Tidligere tirsdag blev der skiftet ud i den danske trup, så netop fløjspilleren Magnus Bramming kom ind efter ankomsten til Kairo. Han har erstattet Benjamin Jakobsen.

Landstræner Nikolaj Jacobsen har tidligere slået fast, at han regner med at få Emil Jakobsen til rådighed. Men af frygt for, at han skulle testet positiv igen, har landstræneren set sig nødsaget til at få Magnus Bramming til Kairo.

Tirsdag aften skal Danmark møde Argentina i den sidste kamp i turneringens indledende gruppespil.

Begge hold står noteret for to sejre, og holdene spiller derfor om at få flest mulig point med over i VM's mellemrunde.