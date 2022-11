Lyt til artiklen

Det danske landshold kan endelig ånde lettet op.

For alle pcr-test – på nær Kaja Kamps og Lars Jørgensens – er negative. Det oplyser DHF til B.T.

Dermed kan Jesper Jensen og resten af truppen endelig sænke skuldrene helt efter et noget hektisk døgn.

For onsdag kunne forbundet oplyse, at netop Kaja Kamp og Lars Jørgensen var testet positive for coronavirus gennem en pcr-test.

En melding, der kom ud inden den vigtige mellemrundekamp mod Norge - som Danmark som bekendt vandt.

Det betød, at landsholdet skulle testes torsdag morgen, og efter at have ventet siden i formiddags, ligger det nu helt fast, at den danske landstræner kan stille med stærkeste hold, når Montenegro venter i EM-semifinalen fredag aften.

Tidligere på dagen fik landsholdet taget en kviktest, og Kristina Jørgensen fortalte inden dagens træning, at den var negativ hele vejen rundt.

»Selvfølgelig er det mega nøjeren, men vi har god tro på, at vi alle sammen er negative. Vi må jo håbe på det bedste,« sagde landsholdsstjernen, der heldigvis fik ret i sin antagelse.

DHF-sportschef Morten Henriksen har tidligere fortalt til B.T., at det bestemt ikke er utænkeligt, at EM er slut for Lars Jørgensen.

Ifølge EHFs coronaprotokol koster en frisk omgang coronasmitte nemlig fem dages isolation, og da Danmark skal i aktion fredag og søndag, vil det betyde, at Lars Jørgensen ikke kommer med til nogen af de to kampe.

»Så længe han tester positiv, så er der ikke så meget at komme efter. EHF's regler hedder fem dage, og hvis de fastholder det, ser det ikke lyst ud her,« sagde Morten Henriksen i den forbindelse.

Han er mere fortrøstningsfuld, når det kommer til Kaja Kamp.

Hun havde coronavirus for små 14 dage siden og afleverede en negativ test inden afrejse til Slovenien. Ved ankomst til EM var der dog en positiv test.

Her håber DHF dog, at de såkaldte CT-værdier kommer til at indikere, at det netop er den tidligere smitte, der lige nu dukker op.